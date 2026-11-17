Qeveria e koalicionit në Poloni, e udhëhequr nga kryeministri Donald Tusk, i mbijetoi të martën një mocioni mosbesimi në parlament, në mes të thellimit të mosmarrëveshjeve lidhur me Gjykatën Kushtetuese të vendit, raporton Anadolu.
Sejmi, dhoma e ulët e parlamentit polak, hodhi poshtë mocionin me 242 vota kundër dhe 200 pro, pa asnjë abstenim, pas një debati të tensionuar mbi mënyrën se si qeveria po e menaxhon ekonominë dhe krizën kushtetuese në vend.
Mocioni u paraqit nga grupi parlamentar opozitar Rozwoj Plus (Zhvillimi Plus), i udhëhequr nga ish-kryeministri Mateusz Morawiecki, i cili propozoi ish-kryetarin e parlamentit, Marek Jurek, në postin e kreut të një qeverie të përkohshme.
Sipas Kushtetutës së Polonisë, një mocion konstruktiv mosbesimi kërkon të paktën 231 vota në Sejmin me 460 vende, si dhe zgjedhjen e njëkohshme të një kryeministri të ri.
Votimi u mbajt pas disa javësh tensionesh në rritje lidhur me Gjykatën Kushtetuese, ku kampe rivale politike kanë kontestuar legjitimitetin e emërimeve në gjyqësor dhe kontrollin mbi këtë institucion.
Morawiecki akuzoi administratën e Tuskut për minimin e institucioneve demokratike, veçanërisht përmes veprimeve të saj të fundit lidhur me Gjykatën Kushtetuese, e cila është në qendër të një mosmarrëveshjeje të zgjatur mbi emërimet në gjyqësor dhe kontrollin politik.
Ish-kryeministri argumentoi se polemikat rreth gjykatës po e largojnë vëmendjen nga problemet në rritje ekonomike dhe sociale.
Ai bëri thirrje për t’i dhënë fund dominimit politik të dy blloqeve kryesore rivale në Poloni dhe tha se Jurek mund të drejtonte një administratë kalimtare, e aftë për të ulur tensionet dhe për të rivendosur stabilitetin kushtetues.
Deputetët e koalicionit qeverisës hodhën poshtë akuzat, duke mbrojtur punën e Tuskut në menaxhimin e ekonomisë, investimet në infrastrukturë dhe shpenzimet për mbrojtjen.
Tusk e cilësoi nismën e opozitës si një spektakël politik dhe kritikoi pretendimet e Morawieckit lidhur me inflacionin, sundimin e ligjit dhe integritetin e qeverisë.
Qeveria, e cila mori detyrën në dhjetor të vitit 2023, vazhdon të jetë në pushtet në prag të zgjedhjeve parlamentare të planifikuara për vjeshtën e vitit 2027, ndonëse përplasja lidhur me Gjykatën Kushtetuese vazhdon të dominojë politikën polake.