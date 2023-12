“Qeveritë perëndimore dhe mediat janë më se të gatshme të pranojnë rrëfimet dhe narrativat e Izraelit, jo faktet”

Avokati Anthony Hurndall, babai i fotoreporterit britanik, Tom Hurndall, i cili u qëllua në kokë nga një snajper i ushtrisë izraelite në Gaza në vitin 2003, tha se qeveritë dhe mediat perëndimore mbështesin hapur argumentet e Izraelit dhe inkurajojnë vrasjen e grave dhe fëmijëve.

Në një prononcim për Anadolu, ai u shpreh se “mbyllja e syve ndaj vrasjes së qëllimshme të civilëve është bashkëpunim në krimet e luftës”.

Hurndall shprehi mendimet e tij në lidhje me sulmet e Izraelit, i cili ka shënjestruar pa dallim civilët dhe gazetarët në Gaza që nga 7 tetori, si dhe mbi qëndrimin e shteteve dhe organizatave ndërkombëtare.

Duke thënë se djali i tij Tom u qëllua në kokë nga një snajper në Gaza, ku ai ishte aktivist paqeje dhe anëtar i medias, në prill 2003, në moshën 22 vjeçare, Hurndall tha: “Djali im Tom, një fotoreporter i ri, u qëllua nga një ushtar teksa shpëtonte fëmijët palestinezë nga snajperi i ushtrisë. Në më pak se tre muaj, ushtria izraelite vrau tre shtetas të tjerë amerikanë dhe britanikë, duke përfshirë gazetarët James Miller dhe Rachel Corrie. Tom vdiq para se t’i kthehej vetëdija”.

Hurndall deklaroi se gjatë hetimit të vrasjes së djalit të tij, në të cilin ai mori pjesë si avokat në vitin 2003, ai për herë të parë hasi në metodën e Izraelit për të “justifikuar veten me argumente të rreme”, dhe deklaroi se në raport është kërkuar të mbahej në spitalet izraelite, duke shtuar se në raport thuhet se “Tomi nuk është vrarë me plumb, se ka qenë i armatosur ose ka qenë në prani të njerëzve të armatosur në momentin e vdekjes”.

“Në rastin konkret të Tomit, pasi fragmente plumbash iu hoqën nga truri, siç u pa qartë në skanimet mjekësore të kryera në Gaza, personeli mjekësor izraelit në Spitalin Soroka u përpoq të sugjeronte se ai ishte plagosur me një mjet si ‘shkopi i bejsbollit’. Vetëm kur ata u ekspozuan ndaj provave të pakundërshtueshme dhe presionit nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe shtypit, ata pranuan përgjegjësinë. Fatkeqësisht, civilët palestinezë sot nuk kanë burime apo mbështetje për të mbrojtur veten në këtë mënyrë. Qeveritë perëndimore dhe mediat janë më se të gatshme të pranojnë rrëfimet dhe narrativat e Izraelit, jo faktet. Qeveritë dhe mediat perëndimore mbështesin hapur argumentet e Izraelit dhe inkurajojnë vrasjen e grave dhe fëmijëve. Mbyllja e syve ndaj vrasjes së qëllimshme të civilëve është bashkëpunim në krimet e luftës”.

Duke thënë se përpjekjet e Izraelit për të justifikuar veten u shtypën nga iniciativat e qeverisë britanike dhe organizatave të të drejtave të njeriut, Hurndall deklaroi se Izraeli përdor argumente të ngjashme në platformat ndërkombëtare për të justifikuar veprimet e tij në Gaza sot dhe se Perëndimi i ka miratuar këto argumente si të tijat.

“Vdekjet (në Gaza) iu afruan dyfishit të numrit të civilëve ukrainas të vrarë nga Rusia”

Hurndall theksoi se qëllimi kryesor i sulmeve pa dallim të Izraelit është ndëshkimi i popullit palestinez dhe pushtimi i Gazës.

“Ushtria izraelite duket se po shkatërron sistematikisht lagjet civile dhe infrastrukturën bazë. Ata po e bëjnë këtë, si më parë, për të parandaluar ose shkatërruar jetueshmërinë, ekonominë, shërbimet në Gaza dhe për të shkatërruar standardet e jetesës dhe mjetet e jetesës së palestinezëve, si dhe për të ndërprerë lidhjen e tyre me botën. Qëllimi i kësaj duket të jetë një formë e ndëshkimit kolektiv të atyre në Gaza, mizor dhe çnjerëzor. Gjithashtu është shqetësuese që ata planifikojnë të pushtojnë Gazën dhe të ndërtojnë vendbanime, siç bënë në Bregun Perëndimor, duke shkelur më tej ligjin ndërkombëtar”, tha ai, duke shtuar:

“Ka pasur shumë kritika kundër Hamasit për sulmin e tij më 7 tetor, por megjithëse këto ngjarje përshkruhen si barbare, ky incident duhet të krahasohet me veprimet që rezultuan në vrasjen dhe plagosjen e shumë civilëve nga izraelitët në vitet e mëparshme. Më shumë se 4 mijë civilë palestinezë janë vrarë që nga viti 2008, ne duhet të kujtojmë dhe të shohim se numri i njerëzve të vrarë që nga 7 tetori është gati dyfishi i numrit të civilëve ukrainas të vrarë nga Rusia gjatë gjithë luftës në Ukrainë. Këto janë shifra zyrtare nga burime të Kombeve të Bashkuara. Gaza po vritet”.

“Me kalimin e viteve, e gjeta veten duke dyshuar ndaj mbështetjes time për Izraelin”.

Hurndall deklaroi se dikur e përkufizonte veten si një mbështetës i Izraelit dhe theksoi se kishte ardhur në pikën ku ai vinte në dyshim mbështetjen e tij për Izraelin përballë embargos prej vitesh në Gaza, paligjshmërisë në rritje dhe ngjarjeve pas 7 tetorit.

Duke vënë në dukje se propaganda e kryer në media dhe mbështetja e dhënë Izraelit nga shtetet perëndimore që nga 7 tetori janë të ngjashme me menaxhimin e “vetë-justifikimit me argumente të rreme” që ai dëshmoi në vitin 2003, Hurndall tha:

“Rrëfimi i portretizuar nga media dhe qeveritë perëndimore duket i njëanshëm dhe injoron faktet. Si një mbështetës i shtetit të Izraelit, e them këtë me keqardhje dhe me shpresën se do të kontribuojë në një farë mënyre për zgjidhjen e problemeve mes Izraelit dhe popullit palestinez. Me kalimin e viteve, e gjeta veten duke vënë në dyshim pozicionin tim dhe mbështetjen time për Izraelin. Unë jam tmerruar edhe më shumë nga trajtimi i palestinezëve, Bregut Perëndimor, Gazës dhe dështimi i Perëndimit për ta vënë në dyshim atë”.

Hurndall i mbylli fjalët e tij duke theksuar se problemi izraelito-palestinez mund të ishte i mundur vetëm nëse Izraeli hiqte dorë nga politikat e tij ekspansioniste dhe agresive.

“Kjo mund të parandalohet vetëm nëse Izraeli braktis politikat e tij ekspansioniste dhe në vend të kësaj zgjedh rrugën e pajtimit dhe drejtësisë dhe kërkon mënyra për të bashkëjetuar në mënyrë paqësore me popullin palestinez dhe fqinjët e tyre. I uroj Izraelit një të ardhme të lumtur, të sigurt dhe të begatë, por Izraeli duhet të braktisë politikat që shkatërrojnë mundësinë e kësaj të ardhmeje. Shtypja dhe përdorimi i armëve agresive nuk do të garantojnë sigurinë, përkundrazi do të rrisin konfliktin dhe do ta thellojnë krizën”, tha Hurndall.