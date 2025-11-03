Qindra civilë të zhvendosur ikin nga qyteti El-Fasher në veri të Sudanit në mes të kushteve të rënda

Qindra civilë të zhvendosur mbërritën në qytetin Al-Dabba në shtetin verior të Sudanit pasi udhëtuan më shumë se 1.200 kilometra, duke ardhur nga El-Fasher në Darfurin e Veriut në kushte të tmerrshme, transmeton Anadolu.
Sudan News, duke cituar burime lokale, tha se rreth 62.000 njerëz ikën nga El-Fasher pasi Forcat Paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) morën kontrollin e qytetit në fund të tetorit, duke u drejtuar drejt Kurma, Tawila dhe Garni në Darfurin e Veriut. Mijëra mbeten të bllokuar në rrugë pa transport dhe pa ndihmë.
Disa nga civilët e sapoardhur ecën distanca të gjata dhe duruan vështirësi ekstreme para se të arrinin në Al-Dabba.
Grupi Mjekët pa Kufij (MSF) të dielën i bëri thirrje RSF-së dhe grupeve të armatosura aleate që të lejojnë menjëherë civilët të largohen nga qyteti El-Fasher i Sudanit, pasi kushtet në kryeqytetin e Darfurit të Veriut po përkeqësohen, me abuzimet ndaj banorëve që po përshkallëzohen.
“Ne i bëjmë thirrje urgjente RSF-së dhe grupeve të armatosura aleate që të kursejnë civilët dhe t’i lënë të largohen nga El-Fasher”, tha Michel Olivier Lacharite, kreu i emergjencave të MSF-së, në një deklaratë të publikuar nga organizata në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Gjithashtu u bëri thirrje anëtarëve të QUAD-it – SHBA-së, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Egjiptit të përdorin ndikimin e tyre “për të ndaluar gjakderdhjen” në qytet.
Grupi tha se po monitoron nga afër situatën dhe paralajmëroi se bashkësia ndërkombëtare “nuk mund të shikojë tutje” ndërsa kriza humanitare thellohet në El-Fasher.
Më 26 tetor, RSF-ja mori kontrollin e qytetit El-Fasher dhe kreu masakra kundër civilëve, sipas organizatave lokale dhe ndërkombëtare, mes paralajmërimeve se sulmi mund të thellojë ndarjen gjeografike të Sudanit.
Që nga 15 prilli 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë që ndërmjetësimet rajonale dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur ta përfundojnë. Konflikti ka vrarë 20.000 njerëz dhe ka zhvendosur më shumë se 15 milionë si refugjatë dhe persona të zhvendosur brenda vendit, sipas raporteve të OKB-së dhe atyre lokale.