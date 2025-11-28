Qindra fëmijë mbërrijnë në kamp refugjatësh pa familje pas ikjes nga dhuna në Darfur

Qindra fëmijë kanë mbërritur në një kamp refugjatësh pa familjet e tyre, pasi mijëra njerëz u larguan nga dhuna në qytetin sudanez të Al Fasher gjatë muajit të fundit, dhe zyrtarët thonë se çdo ditë mbërrijnë gjithnjë e më shumë fëmijë të shkëputur nga familjet.
OKB-ja njoftoi se më shumë se 100.000 njerëz u larguan nga Al Fasher në Darfurin Perëndimor që nga fundi i tetorit, kur Forcat e Shpejta Mbështetëse (RSF) rimorën qytetin nga ushtria sudaneze.
UNICEF regjistroi mbërritjen e 354 fëmijëve pa anëtarë të afërt të familjes në një kamp refugjatësh në Tawila, rreth 70 kilometra në perëndim të Al Fasherit, midis 26 tetorit dhe 22 nëntorit. Zyrtarët thanë se prindërit e tyre janë zhdukur, janë arrestuar ose janë vrarë gjatë rrugës.
Agjencia për mbrojtjen e fëmijëve e OKB-së, UNICEF, njoftoi të premten se gjatë muajit të fundit 84 fëmijë janë ribashkuar me familjet e tyre, kryesisht në Tawila, ku shumë organizata ndërkombëtare të ndihmës po ofrojnë mbështetje për njerëzit e prekur nga luftimet në Al Fasher, kryeqyteti i Darfurit të Veriut i marrë nga RSF-ja muajin e kaluar.
Këshilli Norvegjez për Refugjatët (NRC) tha se të paktën 400 fëmijë kanë mbërritur në Tawila pa prindërit e tyre. Disa kanë arritur në kamp me ndihmën e të afërmve të zgjatur, fqinjëve ose të huajve që nuk donin t’i linin vetëm në shkretëtirë ose në Al Fasher, tha menaxherja e lobimit të NRC-së, Mathilde Vu, të enjten.
“Shumë fëmijë mbërritën me shenja të qarta urie, shumë të dobët. Janë shumë të holla, të dehidratuar,” tha ajo, duke shtuar se disa tregojnë shenja të stresit psikologjik, duke u bërë të shqetësuar, të heshtur ose të tërhequr, duke qarë vazhdimisht, duke përshkruar makthe ose duke u përfshirë në grindje.
“Të hutuar, të kequshqyer dhe të dehidratuar”
Zhvendosja e fundit masive filloi kur dhuna e RSF-së shkaktoi vdekjen e qindra personave në Al Fasher, që ishte bastioni i fundit i ushtrisë sudaneze në Darfur. Lufta midis RSF-së dhe ushtrisë nisi në 2023, kur shpërthyen tensionet midis dy aleatëve të mëparshëm, të cilët duhej të mbikëqyrnin një tranzicion demokratik pas një kryengritjeje në 2019.
Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se luftimet kanë shkaktuar të paktën 40.000 vdekje dhe kanë zhvendosur 12 milion njerëz në Sudan. Megjithatë, grupet humanitare thonë se numri i vërtetë i të vdekurve mund të jetë shumë herë më i lartë.
Sheldon Yett, përfaqësuesi i UNICEF-it në Sudan, përshkroi fëmijët që mbërrijnë në kamp si “të hutuar, të kequshqyer dhe të dehidratuar.”
“Çështja është dhuna ekstreme që shumë nga këta fëmijë kanë përjetuar, më habit vërtet. Të shohësh nënat e tyre të zhduken dhe, në disa raste, anëtarët e familjes të qëllohen me armë, është diçka jashtë çdo gjëje që kam dëgjuar,” tha Yett të premten.
Edhe pse fëmijët kanë marrë mbështetje psikologjike nga punonjësit humanitarë, disa ende flenë mbi tokë dhe ushqehen me një vakt të vetëm në ditë, tha Vu nga NRC-ja.
“Njerëzit kanë uri, etje, u duhet edukim, ndihmë, kujdes, mbështetje psikologjike – dhe ne duhet t’ua japim tani, pa pritur që paqja të vijë në Sudan,” tha Vu.
Në fillim të këtij muaji, RSF-ja ra dakord për një armëpushim humanitar të propozuar nga një grup ndërmjetësues i udhëhequr nga ShBA, por ushtria e Sudanit tha se RSF-ja duhet të tërhiqet plotësisht nga zonat civile dhe të çarmatoset.
Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më parë se planifikon të ndërmarrë hapa për të ndaluar luftën civile në Sudan.