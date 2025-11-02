Qindra njerëz në Liban mblidhen për të varrosur pesë të vrarët nga sulmet izraelite të ditëve të fundit

Qindra persona u mblodhën në Nabatieh të Libanit jugor për të nderuar pesë viktimat e vrara në sulmet e fundit izraelite, ndërsa Izraeli kërcënon me intensifikim të goditjeve.
Një sulm izraelit të premten vrau katër persona në Kafr Rumman, të cilët Izraeli i identifikoi si anëtarë të Forcës Radwan të Hezbollahut. Një ditë më parë, ushtria izraelite kishte pretenduar se kishte vrarë një “zyrtar mirëmbajtjeje” të Hezbollahut në të njëjtën zonë.
Hezbollahu nuk ka komentuar ende mbi këto sulme. Arkivolet e viktimave ishin të mbuluara me flamurin e Hezbollahut, ndërsa familjarë dhe banorë të zonës mbanin fotografi të të afërmve të vrarë nga Izraeli.
“Ky është çmimi që jugu e paguan çdo ditë,” tha Rana Hamed, nëna e njërit prej të vrarëve, për agjencinë AFP.
Izraeli vazhdon sulmet ajrore mbi Libanin, pavarësisht një armëpushimi gati njëvjeçar me Hezbollahun, dhe i ka shtuar ato në ditët e fundit. /mesazhi