Qindra trupa mbërrijnë në spitalet e Gazës ndërsa ekipet kërkojnë nën rrënoja

Rreth 155 trupa palestinezësh u dërguan të premten në spitalet e Rripit të Gazës, përfshirë 135 që u nxorën nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara, raporton agjencia Wafa.
Me ndalimin e bombardimeve izraelite dhe tërheqjen e forcave nga disa zona, ekipet e shpëtimit kanë arritur të hyjnë në zonat e goditura për të kërkuar viktimat.
Sipas Wafa-s, 43 trupa u dërguan në spitalin al-Shifa në qytetin e Gazës, 60 në al-Ahli Arab, 4 në al-Awda, 16 në Al-Aqsa Martyrs në Deir el-Balah dhe 32 në Nasser në Khan Younis.
Burime mjekësore thanë se 19 persona u vranë nga sulmet ajrore të premten, përfshirë 16 anëtarë të familjes Ghaboun në jug të qytetit të Gazës. Ende nuk është e qartë nëse disa nga këto sulme shkelën armëpushimin që hyri në fuqi në mesditën e së premtes. /mesazhi