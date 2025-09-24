Qyteti i Amsterdamit miraton mocionin për t’i shpallur të padëshiruara klubet sportive izraelite

Këshilli i Qytetit të Amsterdamit ka miratuar një mocion për të shpallur të padëshiruara në qytet disa klube sportive të huaja, përfshirë Maccabi Tel Avivin e Izraelit, nëse ato konsiderohen se kontribuojnë në “pushtim ose racizëm”, transmeton Anadolu.
Mocioni, i paraqitur nga Sheher Khan, udhëheqës i Partisë Denk në këshill, synon klubet “e themeluara në vendbanime të paligjshme, që kontribuojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në vazhdimin e pushtimeve të paligjshme, ose që dështojnë sistematikisht të veprojnë kundër shprehjeve ekstremiste dhe raciste midis fanatikëve të tyre”.
Një shumicë e madhe në këshill ka mbështetur propozimin, me vetëm Demokratët e Krishterë, Partinë Liberale, JA21 dhe Forumin e ekstremit të djathtë për Demokraci që kanë votuar kundër, raportoi të martën e përditshmja “Het Parool”.
Këshilli këtë javë do t’u dërgojë letër federatave kombëtare sportive, përfshirë Shoqatën Holandeze të Futbollit dhe Komitetin Olimpik Holandez, duke i nxitur ato të përjashtojnë klube të tilla nga ngjarjet sportive në Holandë.
Ky veprim vjen pas përleshjeve të dhunshme në Amsterdam nëntorin e kaluar pas një ndeshjeje të Ligës Europa midis Ajaxit dhe Maccabi Tel Avivit.
Atë natë pati sulme kundër mbështetësve izraelitë ndërsa tifozët e Maccabit grisën një flamur palestinez dhe disa u dëgjuan duke bërtitur me fyerje ndaj arabëve dhe mesazhe mbështetëse për ushtrinë izraelite.
“Në nivel kombëtar, klubet nga vende si Rusia tashmë janë të ndaluara të luajnë në Holandë. Megjithatë, për klubet izraelite, nuk ekziston një rregull i tillë”, ka thënë Khan i Partisë Denk (Mendo), e themeluar në vitin 2015 nga ligjvënës me prejardhje turke me fokus në kundërshtimin e diskriminimit dhe racizmit.
Ai ka thënë se qeveria holandeze mund të ketë standarde të dyfishta, “por qyteti ynë përballet me pasojat”.
“Ky mocion korrigjon këtë mospërputhje”, është shprehur ai.
– Huliganët e Maccabit “mbështesin gjenocidin” në Gaza
Edhe pse i formuluar gjerësisht, mocioni synon kryesisht klubet izraelite, pranoi Khan, duke theksuar se ai është formuluar në përgjithësi për të shmangur përjashtimet. Ai shtoi se Maccabi Tel Aviv “njihet si pro (kryeministrit izraelit Benjamin) Netanyahut dhe huliganët e tij mbështesin gjenocidin”.
Oponentët e këtij mocioni kanë paralajmëruar se masa mund të prekë edhe klube nga vende të tjera të akuzuara për pushtim të paligjshëm. “Ky mocion është formuluar aq gjerësisht sa mund të ndalojë klube shumë përtej Izraelit”, tha kreu i grupit të Partisë Liberale Daan Wijnants, duke e quajtur vendimin “të politizuar”.
Khan kundërshtoi duke thënë se ndërsa mocioni vlen për të gjitha vendet, urgjenca ka të bëjë me Izraelin. “Ka edhe klube në vende të tjera që nuk veprojnë kundër shprehjeve raciste të fanatikëve të tyre të ashpër, por nuk shoh pse duhet t’i mirëpresim edhe ata”, tha ai.
Femke Halsema, kryetare e bashkisë së Amsterdamit, më parë ka treguar se mbështetësit e Maccabit nuk do të ftoheshin përsëri në qytet. Me këtë mocion, këshilli tani është bashkuar zyrtarisht në shpalljen e klubit izraelit të padëshiruar.
Maccabi Tel Aviv, që aktualisht garon në Ligën Europa, është gjithashtu nën shqyrtim nga UEFA për një pezullim të mundshëm të lidhur me luftën e Izraelit në Gaza. Pjesëmarrja e Izraelit në sporte të tjera është vënë gjithashtu nën presion. Fundjavën e kaluar, protestuesit në Roterdam demonstruan kundër përfshirjes së Izraelit në Kampionatin Evropian të Bejsbollit.
Mbështetësit e masave përjashtuese ndaj Izraelit e cilësojnë përjashtimin e shpejtë të Rusisë nga sportet pas fillimit të luftës në Ukrainë si standard të dyfishtë.
Që nga tetori i vitit 2023, ofensiva gjenocidale e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë mbi 65 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 100 mijë, sipas shifrave zyrtare, megjithëse organizatat ndërkombëtare thonë se shifrat mund të jenë shumë më të larta.