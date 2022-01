Radev: Maqedonia Veriore të plotësojë kriteret për zhbllokimin e negociatave me BE

Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, konfirmoi se integrimi evropian i Maqedonisë Veriore është në ngecje dhe vuri në dukje se Shkupi duhet të përmbushë disa kritere që Sofja përfundimisht të heqë bllokadën.

Radev tha pas një takimi pesë-orësh të Këshillit Konsultativ të Sigurisë Kombëtare, se procesi i negociatave ndërmjet Sofjes dhe Shkupit nuk duhet të përcaktohet me afate, por me realizimin e detyrave të parapara në Marrëveshjen e fqinjësisë, duke përfshirë të drejtat e bullgarëve të Maqedonisë.

“Katër vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes për Fqinjësinë në vitin 2017, Maqedonia e Veriut nuk ka bërë atë që është e nevojshme për zbatimin e saj, por as nuk ka garantuar përmbushjen e obligimeve të marra”, tha Radev.

Takimi është mbajtur para ardhjes së paralajmëruar të kryeministrit të ri të Bullgarisë, Kiril Petkov, në Shkup, më 18 janar, për bisedime për zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes dy vendeve.

Siç theksoi Radev, Qeverisë bullgare i është dhënë detyrë të respektojë Marrëveshjen për fqinjësi të mirë dhe miqësi, qëndrimin kornizë të Bullgarisë, si dhe Deklaratën e Parlamentit bullgar për Maqedoninë e Veriut në negociatat me Shkupin.

Ai shtoi se me rëndësi të madhe është realizimi i projektit i cili siguron lidhjen e trafikut, digjital dhe energjetik të dy vendeve fqinje, duke theksuar si të veçantë Korridorin 8.

Sipas të gjithë pjesëmarrësve në takim, këto projekte do të ndihmojnë në tejkalimin e ngërçit në marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriore, rivendosjen e besimit të ndërsjellë dhe inkurajimin e negociatave.

Në mbledhjen e Këshillit Këshillimor të Sigurisë Kombëtare për qëndrimet e Bullgarisë për procesin e zgjerimit të BE-së me Maqedoninë Veriore, të thirrur nga Radev, morën pjesë kryeministri Kiril Petkov, përfaqësues të grupeve parlamentare, ministrat e financave, të punëve të brendshme dhe të mbrojtjes, zëvendësministrat e jashtëm dhe shefat e diplomacisë. agjencitë e sigurisë kombëtare dhe agjencitë e inteligjencës.

Bullgaria ka bllokuar fillimin e negociatave të Maqedonisë Veriore me BE që nga dhjetori 2020, duke këmbëngulur që Shkupi zyrtar së pari të përmbushë kushtet e Marrëveshjes së Fqinjësisë me Bullgarinë, për të cilën Sofja zyrtare thotë se përfshin dhënien fund të gjuhës së urrejtjes kundër Bullgarisë. /koha