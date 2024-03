Radojqiq nën kërkim ndërkombëtar për sulmin në Banjskë, kompanitë e tij në Serbi marrin tenderë milionësh

Ndonëse ish-kryetari i Listës Serbe, Milan Radojqiq, i cili ndodhet në arrati nga Interpoli për sulmin e 24 shtatorit në Banjskë, ai prapë është duke fituar tenderë të majmë në Serbi.

Kështu raporton televizioni N1 në një shkrim të bazuar në “Radar”, që thuhet se vlera e njërit prej bizneseve që posedon Radojqiq e kapin vlerën e 8.5 milionë eurove, dhe bëhet fjalë për kompaninë “Rad028”, transmeton lajmi.net.

“Ky është një nga tenderët e shumtë që ka fituar kjo kompani për punë të cilat nuk kanë përfunduar kurrë. Unë do të doja të shihja rezultatet e kësaj. Këto janë para të mëdha për shtetin e Serbisë. Vetëm një nga ata tenderë që është fituar është 350 milionë dinarë”, thotë Milan Radonjiq, gazetar i të përjavshmes Radar.

Tenderi i dytë siguroi 142 milionë euro, dhe dy vende pune u kontraktuan menjëherë pas 500 milionë të tjera, të gjitha “prokurimi i prodhimit dhe pajisjeve të tjera”. Nëse Radoiçiq pagoi për heshtje apo për një punë të premtuar më parë, nuk e ndryshon faktin se ajo vlen tetë milionë euro para të shtetit.

“Ajo që ndodhi në Banjska në asnjë mënyrë nuk ndikoi në cilësinë, stilin e jetës dhe standardin e Milan Radoiçiq. Ai e zëvendësoi vatrën shekullore në Gazivode me një vatër shekullore në Dedinja dhe kompanitë e tij praktikisht nuk ndjenë asnjë pasojë, përveç ndryshimit nominal të pronarit. Ata mbështeten te shteti, i nxjerrin paratë e shtetit dhe kjo procedurë penale absolutisht nuk do t’i pengojë ta bëjnë këtë”, vlerëson avokati Ivan Niniq.

Dukej si një gjendje lufte. Shqetësimet vinin nga të gjitha anët. Çdo lëvizje dhe çdo fjalë e thënë ende matet. Por hetimi në rastin Banjska tapka është në vend.

“Rezultati i kësaj procedure do të merret vesh me vetë Radoiçiqin. Pra, prokuroria dhe gjyqësori do t’i shërbejnë vetëm ato që janë dakord qendrat politike të pushtetit dhe Milan Radoiçiq, sepse është e rëndësishme që ai të pajtohet me të. Por këtu kemi problem me bashkësinë ndërkombëtare, sepse duhet të përmbushim pritjet dhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare”, thotë Ninic.

Duke pasur parasysh se pasojat e Banjskës janë ende në vazhdim, gazetari i Radarit bën një pyetje. “Si e ka lejuar shteti një person të asaj origjine dhe të atij profili jo vetëm të merret me biznes, por edhe të marrë vendime në kohë reale”, thotë Radonjiq.

Gjithashtu, personi është në kërkim nga Interpoli. Së fundmi në rrjetet sociale është publikuar një foto, data e së cilës ende nuk dihet, ku shihet në një restorant nën shoqërinë e Marko Gjuriqit, ish-ambasadorit të Serbisë në Amerikë, i cili po kthehet për të kryer disa funksione të rëndësishme këtu.