“Rama jep dorëheqjen”- Studentët thirrje kundër qeverisë, policia hedh sërish ujë me kimikat drejt të rinjve

Studentët kanë vijuar protestën me thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij.
“Rama jep dorëheqjen”, kanë brohoritur protestuesit, ndërsa situata është tensionuar sërish.
Gjatë protestës, Policia ka përdorur sërish ujë me kimikate në drejtim të të rinjve me qëllim shpërndarjen e tyre.
Po ashtu policia më herët hodhi edhe gaz lotsjellës.
Më herët, përfaqësues të opozitës kanë dënuar atë që e cilësojnë si dhunë policore ndaj protestuesve, ndërsa Delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e protestës dhe ka kërkuar që çdo pretendim për përdorim të tepruar të forcës të hetohet me përparësi.