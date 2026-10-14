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“Rama jep dorëheqjen”- Studentët thirrje kundër qeverisë, policia hedh sërish ujë me kimikat drejt të rinjve

Studentët kanë vijuar protestën me thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij.

“Rama jep dorëheqjen”, kanë brohoritur protestuesit, ndërsa situata është tensionuar sërish.

Gjatë protestës, Policia ka përdorur sërish ujë me kimikate në drejtim të të rinjve me qëllim shpërndarjen e tyre.

Po ashtu policia më herët hodhi edhe gaz lotsjellës.

Më herët, përfaqësues të opozitës kanë dënuar atë që e cilësojnë si dhunë policore ndaj protestuesve, ndërsa Delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e protestës dhe ka kërkuar që çdo pretendim për përdorim të tepruar të forcës të hetohet me përparësi.

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