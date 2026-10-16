Rama: Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030” janë në rrezik, Qeveria nuk po i përmbush detyrimet

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka paralajmëruar se mbajtja e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030” është në rrezik, duke akuzuar Qeverinë e Kosovës se nuk po i përmbush detyrimet që lidhen me organizimin e këtij aktiviteti sportiv.
Në një konferencë për media, Rama ka thënë se Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare ka dërguar një letër më 15 dhjetor, në të cilën, sipas tij, paralajmërohen vonesat dhe mospërmbushja e detyrimeve që mund ta rrezikojnë organizimin e lojërave në Prishtinë.
“Jemi këtu për të informuar opinionin publik për një situatë shumë serioze në lidhje me organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030”, ka deklaruar Rama.
Ai ka thënë se letra e fundit nuk është paralajmërimi i parë nga Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare, por pjesë e një vargu paralajmërimesh që, sipas tij, kanë nisur muaj më parë.
“Kjo nuk është letra e parë, është vazhdimësi e paralajmërimeve që kanë nisur muaj më parë dhe fatkeqësisht nuk ka marrë përgjigjen e duhur nga Qeveria”, ka thënë Rama.
Sipas kryetarit të Prishtinës, Komiteti ka konstatuar se një letër e datës 21 shtator ka mbetur pa përgjigje, ndërsa garancia bankare e kërkuar që nga janari nuk është dorëzuar.
“Komiteti konstaton se letra e 21 shtatorit ka mbetur pa përgjigje. Garancia bankare e kërkuar që nga janari nuk është dorëzuar, ndërsa detyrimet financiare që është dashur të përmbushen në qershor nuk janë paguar”, ka shtuar Rama.
Deri në këtë fazë, në materialin e ofruar nuk përfshihet një përgjigje nga Qeveria e Kosovës lidhur me akuzat e kryetarit të Prishtinës.