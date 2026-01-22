Rama, mburrje me një turp të pritshëm për Shqipërinë: fjalim në Knesset(!)

Vijon bashkëpunimi puthadoras me shtetin më të ndyrë në histori, pushtues e gjenocidal
Kryeministri Rama paratha një tjetër akt puthador ndaj Izraelit, atë të një fjalimi në Knesset, parlamentin e shtetit më të ndyrë në histori, edhe me vulën e të qënit gjeoncidal.
Me këtë, iu mburr së fundi opozitës në parlament.
“Të hënën e ardhshme do ti drejtohem parlamentit të izraelit si kryeministër i Shqipërisë në të njëjtin format që ju rezervua para pak kohësh presidentit të SHBA-ve. Duke qenë se lista aty është e shkurtër dhe kundërshtarët e bordit sapo e përfunduan numërimin e të gjitha vendeve, a thua se numrat flasin ndonjë gjë të madhe për një vend si i yni, duke i thënë shqiptarëve se prania e Shqipërisë ishte pa vlera, duke të nënvizoj se për Shqipërinë, për mua dhe për ne, është një ftesë dhe nder që nuk ju bëhet të gjitha shteteve të botës. Ne jemi një vend tejet i vogël që u vetëzhduk duke e mbyllur derën nga brenda”, tha Rama.
Por më fakt, fjalimi i tij i pritshëm në parlamentin e sionizmit gjakatar, me gjasë do jetë nesër një turp për Shqipërinë, në atë kohë ku nuk ka gjasë që Izraeli të mos trajtohet si Gjermania Naziste pas Luftës së Dytë Botërore. Dhe kjo kohë do vjen me patjetër, me shenjat që kanë nisur të shfaqen. /tesheshi