Rama: Mbyllja e TikTokut nuk është censurë por mbrojtje

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shpreh sot se mbyllja e përkohshme e TikTokut në Shqipëri nuk është censurë, por është mbrojtje, ndërsa bëri të ditur se po diskutohet me kompaninë mbi vendosjen e masave për t’i siguruar fëmijët nga fenomenet negative.

Përmes një komunikimi të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, Rama diskutoi komententet të cilëte konsiderojnë censurë mbylljen e TikTok-ut në Shqipëri.

Kryeministri theksoi se “kjo nuk është censurë, por është mbrojtje”.

“Nuk është çmenduri, por është gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet. Ajo që ne po bëjmë nuk është se e kemi mbyllur njëherë e mirë, por po e mbyllim tani, ditë për ditë po ngushtohet, ndërkohë që me kompaninë TikTok po punojmë dhe po presim të na sjellë një plan me pikat që do të vendosi për t’i siguruar fëmijët”, tha Rama.

Plani i masave që kërkohet nga kompania TikTok sipas tij, synon frenimin e bullizimit, futjen e gjuhës shqipe për t’i stimuluar me algoritëm programet e reja që ka për shkencën, matematikën etj.