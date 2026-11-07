“Rama në burg, Berisha në burg”/ Tensione në protestën para Ministrisë së Arsimit, përplasje mes protestuesve demokratë dhe studentëve

Situata është tensionuar përpara Ministrisë së Arsimit, ku protestës studentore i janë bashkuar edhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët më herët marshuan nga Kryeministria.
Pavarësisht mbështetjes së demokratëve, studentët kanë vijuar me thirrjet e tyre, duke artikuluar slogane kundër kryeministrit Edi Rama, por edhe kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha.
Mes parullave të dëgjuara nga turma ishin: “Rama në burg, Berisha në burg”, “Poshtë komunistët”, “Poshtë patronazhistët” dhe “Arresto Berishën”.
Situata u përshkallëzua mes një personi dhe protestuesve. Qytetari deklaronte se kishte dalë në mbështetje të të rinjve.
“Jam familje e të përndjekurve. Jam përkrahës i rinisë, nuk jam kundër tyre. Nuk do të largohem. I kuptoj. Nuk kam marrë asnjë lek. Nuk jam pjesë e asnjë partie. Kam votuar PD-në, por nuk jam me asnjë parti. Rama dhe Berisha në burg”, u shpreh ai, ndërsa disa protestues kërkonin largimin e tij nga tubimi.
Në fund, qytetari u largua nga protesta. /panorama