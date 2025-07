Rama në takim me përfaqësues të teknologjisë: Kemi nevojë për instrument të rinj financiar në këtë sektor

Kryeministri Edi Rama ndodhet në Berat në një takim të veccantë me përfaqësues të teknologjisë, inovacionit, start up-eve për të folur më tepër lidhur me problematikat dhe përmirësimet në këtë sektor. Rama theksoi se qeveria do të jetë partnerë i drejtpërdrejtë me këtë sektor dhe do të jenë partner dhe në sensing financiar. Rama vijoi më tej duke thënë se do të ketë nevojë për krijimin e instrumenteve të rinj financiar për të mbështetur nismat.

“Nëse krijojmë një sinergji duke u përpjekur të vëmë në dispozicion mjetet që kemi mund të krijojmë më shumë hapësirë dhe brum për të pjekur në këtë furrë. I kam kërkuar ministres për sipërmarrjen është që duke ftuar një numër prej jush, të kemi një ditë si kjo dhe të trajtojmë në një mënyrë sa më shteruese problematikat e kësaj bote të re që është krijuar në vendin tonë duke folur për kapitalin njerëz, transformiin digjital dhe segmentet sektoriale dhe pozicionimin konkurues.

Duke folur për integrimin ndërkombëtar, gatishmërinë për eksport dhe duke u përpjekur të kuptojmë sesi këtë ndërveprim ta ngremë në një nivel konstant dhe mos t’i mbetet rastësisë mundësia për të shprehur ide.

Ne kemi filluar të kuptojmë sesi mund të bëhemi partner të drejtpërdrejtë me ju, në funksion të interesave që përpiqemi të mbrojmë, dhe partner në sensin e financimit. Financim jo vetëm nga buxheti, por krijim të instrumentave të tjerë për financimin tuaj. Kemi nevojë për hapje të sistemit dhe besoj që ju keni cfarë të na mësoni.” /abcnews