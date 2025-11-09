Rama shpall fitoren: Fitoi kultura demokratike mbi personalitetin

Përparim Rama, kryetari i ri i Prishtinës nga LDK-ja, ka falënderuar qytetarët pas fitores ndaj Hajrulla Çekut të Vetëvendosjes në raundin e dytë të zgjedhjeve.
Rama tha për qytetarët e kryeqytetit:
“E dashura Prishtina ime – falënderimet e mia. Sonte është festa e qytetit tonë, e shpresës, unitetit dhe demokracisë. Sonte festojmë të gjithë qytetarët e Prishtinës pa dallim bindjesh. Kjo është fitorja e pjekurisë së Prishtinës. Sot fitoi kultura demokratike mbi kultin e individit.”
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe qytetarisë politike:
“Sot fitoi qytetari që kërkon bashkëpunim, e jo bllokim. Fitoi demokracia mbi kultin e individit. Fitoi civilizimi politik. Me përulësi ju falënderoj për besimin e dhënë. Ju më nderoni, por edhe përgjegjësia është e dyfishtë. Përshëndes Çekun dhe e ftoj të reflektojë me frymë qytetarie. Qytetarët nuk meritojnë pengesa, por punë të përbashkët.”
Kjo fitore i siguron LDK-së udhëheqjen e Prishtinës për katër vitet e ardhshme.