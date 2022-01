Rama zbulon çfarë i tha Erdogan në takimin e parë: Shqipëria dhe Kosova janë në zemrën time

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar mesazhin e parë që i ka dhënë Presidenti i Turqisë, Erdogan, në takimin e parë që kanë zhvilluar së bashku, kur ky i fundit ishte akoma Kryeministër i Turqisë.

“Kjo është një ditë jashtëzakonisht e veçantë. Unë do të flas sa më shkurt, pasi sot të gjithë duan të dëgjojnë mikun e madh të Shqipërisë, mikun tim të çmuar, presidentin Erdogan. Sot dua të tregoj një episod, që nuk kam për ta harruar kurrë nga takimi im i parë fare me Presidentin, i cili aso kohe ishte kryeministri i Turqisë. Të them të drejtën unë isha i ndrojtur, sepse e njihja vetëm nga televizori, dhe nga televizori nuk duket dhe aq i buzëqeshur.

Dhe me thënë të drejtën, edhe kur u takuam dhe ishim ulur ballë për ballë, më shikonte, por nuk buzëqeshte. Unë akoma nuk isha bërë kryeministër dhe më thotë “dëgjo këtu, Shqipëria dhe Kosova janë në zemrën time, shqiptarët janë në zemrën e popullit turk. Unë dëshiroj që ti të jesh vëllai im, por unë do të të them vëlla, atëherë kur ti si kryeministër i vendit tënd të meritosh respektin e popullit tënd”. Unë jam shumë krenar që mund ta quaj veten mik të Presidentit Erdogan.

Një gazetar gjerman më pyeti “a është e vërtetë që e keni mik Presidentin Erdogan”. I thashë “jo, nuk është e vërtetë, e kam shumë mik, jo mik”. E kam frikë përkthyesin se nuk di si m’i përkthen fjalët, por nuk kam rrugë tjetër, duhet t’i besoj, se unë jam në moshë të thyer për ta mësuar tani turqishten”, tha Rama.