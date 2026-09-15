Range Rover premton t’i zvogëlojë ekranet, pasi shoferët janë lodhur nga teprica e teknologjisë

Range Rover po ndryshon qasjen ndaj interierëve të makinave luksoze, duke premtuar më pak ekrane dhe më shumë fokus te vetë automjeti, në një kohë kur drejtuesit po shfaqin lodhje nga mbidoza e teknologjisë në kabinë.
Range Rover GT i ri po shfaqet si modeli që paralajmëron këtë ndryshim. Automjeti pritet të ofrojë një bateri me kapacitet të madh dhe autonomi të konsiderueshme, ndërsa dizajni përfundimtar do të zbulohet pasi të hiqet kamuflazhi. Por një element duket se është tashmë i qartë: kabina nuk do të mbulohet me një mori ekranesh.
Range Rover po ndjek një qasje disi ndryshe për interierët e modeleve të ardhshme. Kompania premton më pak ekrane dhe një përqendrim më të madh te vetë automjeti, në vend që teknologjia të jetë elementi kryesor i kabinës.
Në një deklaratë për median australiane Carsales, prodhuesi bëri të ditur se kjo filozofi do të shtrihet edhe te modelet që do të vijnë pas GT-së.
Range Rover e përshkruan mbingarkesën me ekrane, të pranishme në shumë automjete moderne luksoze, si “zhurmë vizuale dhe akustike”.
Drejtori global menaxhues i markës, Martin Limpert, tha se Range Rover dëshiron ta çlirojë kabinën nga kjo mbingarkesë teknologjike.
“Ne e çlirojmë kabinën tonë nga e gjithë kjo. Kjo është ajo që na bën unikë… dhe ne do të vazhdojmë të evoluojmë.”
Megjithatë, Range Rover nuk po i eliminon ekranet. GT do të mbetet një SUV modern luksoz dhe do të ketë një ekran qendror me prekje që do të kontrollojë pjesën më të madhe të sistemit multimedial. Shoferi do të ketë gjithashtu një panel instrumentesh plotësisht digjital.
Dallimi qëndron te mënyra se si këto ekrane integrohen në kabinë.
Në vend që pulti të dominohet nga ekrane gjigante, siç po ndodh në shumë modele të reja luksoze, GT përdor një panel dixhital të hollë për instrumentet dhe një ekran qendror të vendosur relativisht poshtë në konsolë.
Qëllimi është që teknologjia të jetë e pranishme dhe funksionale, por të mos kthehet në pikën kryesore të interierit.
Range Rover nuk planifikon as një rikthim te një det me butona fizikë.
Në vend të kësaj, marka synon ta përdorë teknologjinë në mënyrë më të përzgjedhur, duke e integruar atë në kabinë pa lejuar që të marrë kontrollin mbi gjithë përvojën e drejtimit.
Kompania gjithashtu nuk dëshiron të shtojë ekrane vetëm sepse konkurrentët i kanë ato.
Një shembull janë ekranet për pasagjerët, të cilat nuk përbëjnë prioritet për Range Rover. Sipas të dhënave të kompanisë, përdorimi i tyre nuk është mjaftueshëm i lartë për të justifikuar hapësirën që zënë në kabinë.
Interieri i Range Rover GT tashmë është parë pjesërisht dhe, po, ai ende ka një ekran të madh në qendër të pultit. Por krahasuar me disa prej automjeteve më të fundit të segmentit luksoz, qasja e Range Rover është dukshëm më e përmbajtur.
GT është vetëm modeli i parë që tregon se në çfarë drejtimi po shkon marka.
Range Rover thotë se kjo filozofi do të shtrihet gradualisht në të gjithë gamën e saj, me synimin që interierët e së ardhmes të jenë më të qetë, më elegantë dhe më pak të varur nga ekranet.
Në një industri ku teknologjia është kthyer në një nga pikat kryesore të konkurrencës mes prodhuesve premium, Range Rover duket se po zgjedh një tjetër rrugë: më pak ekran, më pak shpërqendrim dhe më shumë fokus te vetë makina.