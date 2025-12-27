Raport: 706 anëtarë të familjeve të gazetarëve palestinezë u vranë në Gaza nga ushtria izraelite

Një raport i publikuar sot nga Sindikata e Gazetarëve Palestinezë zbulon se ushtria izraelite ka vrarë 706 anëtarë të familjeve të gazetarëve palestinezë në Rripin e Gazës gjatë viteve 2023, 2024 dhe 2025, në atë që sindikata e cilëson si një politikë të qëllimshme dhe sistematike për të goditur median palestineze.
Sipas dokumentimit të Komisionit të Lirive në sindikatë, shënjestrimi i gazetarëve nuk është kufizuar vetëm në vrasje, plagosje, arrestime apo pengim të raportimit, por është shndërruar në një formë ndëshkimi kolektiv përmes goditjes së familjeve të tyre, me synimin për ta kthyer profesionin e gazetarit në një barrë ekzistenciale për rrethin familjar.
Raporti tregon se në vitin 2023 u vranë 436 anëtarë të familjeve të gazetarëve, në vitin 2024 u regjistruan 203 viktima, ndërsa në vitin 2025 67 të tjerë, pavarësisht zhvendosjes së detyruar, jetesës në tenda dhe strehimore. Sindikata thekson se ulja relative e shifrave në vitin 2025 lidhet me shkatërrimin masiv të banesave dhe shpërndarjen e familjeve, e jo me ndalimin e sulmeve.
Sipas raportit, format e shënjestrimit kanë përfshirë bombardimin e drejtpërdrejtë të shtëpive të gazetarëve, vrasjen e familjeve të tëra në disa raste, sulme ndaj vendeve të zhvendosjes dhe tendave, si dhe bombardime të përsëritura në zona të njohura për banimin e gazetarëve, pa paralajmërime efektive.
Komisioni i Lirive vlerëson se kjo përbën një ndryshim cilësor në sjelljen e okupimit, duke e kaluar shënjestrimin nga individual në kolektiv, duke e kthyer gazetarinë në rrezik për jetën familjare dhe duke synuar frikësimin e shoqërisë për të mos mbështetur median.
Raporti thekson gjithashtu pasojat e rënda psikologjike dhe sociale mbi gazetarët, përfshirë trauma të thella, shpërbërje familjare, ndjenjë faji të detyruar dhe presion për t’u larguar ose për të ndalur përkohësisht punën, si pjesë e një lufte të organizuar psikologjike.
Në aspektin ligjor, sindikata thekson se shënjestrimi i familjeve të gazetarëve përbën shkelje të rënda të Konventave të Gjenevës, cenon parimin e dallimit dhe proporcionalitetit dhe përbën ndëshkim kolektiv të ndaluar nga e drejta ndërkombëtare humanitare, duke minuar drejtpërdrejt lirinë e medias dhe të drejtën e publikut për informim.
Sindikata e Gazetarëve Palestinezë bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar të pavarur, veprim urgjent nga organizatat ndërkombëtare dhe ofrim të mbrojtjes ndërkombëtare për gazetarët palestinezë dhe familjet e tyre, duke theksuar se këto krime nuk do të parashkruhen.
Kryetari i Komisionit të Lirive, Mohammed Al-Lahham, deklaroi se këto shifra dëshmojnë një “luftë të hapur kundër së vërtetës”, duke theksuar se “okupimi nuk bën dallim mes kamerës dhe fëmijës, as mes lapsit dhe shtëpisë”.