Raport: Fëmijët e pjesëtarëve të DEASH-it të braktisur në kampet siriane

Mijëra fëmijë të familjeve të dyshuara të organizatës terroriste DEASH janë braktisur nga qeveritë e tyre dhe po jetojnë në kushte të rënda në kampet në verilindje të Sirisë, tha organizata “Save the Children”, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Kushtet në kampe, veçanërisht në Al-Hol, janë të tmerrshme. Al-Hol është tepër i mbipopulluar dhe një vend i papërshtatshëm për rritjen e fëmijëve”, tha grupi humanitar në një raport.

“Shërbimet janë të kufizuara dhe të tejzgjatura në mënyrë kritike dhe strehimi është i papërshtatshëm. Shkalla e dhunës, vështirësive, privimit dhe traumave që përjetojnë fëmijët që jetojnë në këto kampe nuk mund të shprehet”, thuhet në raport.

Organizata bamirëse vlerësoi se 50 për qind e popullsisë së kampit Al-Hol dhe 55 për qind e popullsisë në Roj janë nën moshën 12 vjeçe, shumica të ardhur nga Siria dhe Iraku. Por raporti u përqendrua në qytetarë të tjerë nga rreth 60 vende të botës, përfshirë disa nga vendet më të pasura në botë.

Sipas raportit, 62 fëmijë kanë vdekur për arsye të ndryshme vetëm në Al-Hol deri më tani këtë vit, rreth dy çdo javë.

Fëmijëve në kampe gjithashtu u mungon liria e lëvizjes, arsimi i përshtatshëm, uji dhe kushtet sanitare, si dhe kanë mungesë të qasjes në kujdesin shëndetësor, ndër të tjera.

Kampet e menaxhuara aktualisht nga grupi terrorist YPG/PKK kanë për qëllim të strehojnë kryesisht familje që kanë jetuar nën sundimin e DEASH-it.

Organizata humanitare kritikoi shtetet anëtare të BE-së, si dhe Mbretërinë e Bashkuar, Australinë, Norvegjinë, SHBA-në dhe Kanadanë, të cilat janë ndër vendet më të pasura në botë, për procesin e tyre të ngadalshëm të riatdhesimit në krahasim me vendet më të varfra.

Vendet perëndimore kanë shprehur shqetësimin se riatdhesimet masive të familjeve të lidhura me DEASH-in përbëjnë kërcënim për sigurinë e tyre kombëtare.

Megjithatë, “Save the Children” kërkoi që “të gjitha qeveritë me shtetas në kampe të marrin përgjegjësinë dhe t’i sjellin fëmijët dhe familjet e tyre në shtëpi” në përputhje me ligjin ndërkombëtar.

“Çdo ditë që fëmijët e huaj dhe familjet e tyre qëndrojnë në kampe, është një ditë tjetër kur ata zhgënjehen nga qeveritë e tyre”, thuhet në raport. /aa