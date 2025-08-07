Raport: Kompania amerikane BCG ndihmoi në modelimin e dëbimit të palestinezëve nga Gaza në vende afrikane

Sipas një raporti të publikuar nga gazeta Financial Times, kompania amerikane e konsulencës Boston Consulting Group (BCG) ka ndihmuar në hartimin e një plani të mundshëm për dëbimin e palestinezëve nga Gaza drejt vendeve afrikane, përfshirë Somalinë dhe rajonin e shkëputur Somaliland.
Raporti tregon se BCG ishte e përfshirë në këtë proces si pjesë e një projekti për planifikimin e pasluftës, i zhvilluar për llogari të biznesmenëve izraelitë. Plani përfshinte dëbimin e qindra mijëra palestinezëve drejt vendeve të tilla si Somalia, Somaliland, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Jordania.
Kjo nuk është hera e parë që përmendet përfshirja e BCG. Financial Times raportoi për herë të parë për këtë muajin e kaluar. Kompania ka mohuar çdo përfshirje zyrtare, duke thënë se personi që kishte marrë iniciativën ishte urdhëruar të ndalonte menjëherë.
Agjencia Associated Press raportoi gjithashtu në mars se SHBA dhe Izraeli kishin diskutuar mundësinë e dëbimit të palestinezëve nga Gaza drejt Sudanit, Somalisë dhe Somalilandit.
Sipas ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare, një dëbim i tillë masiv i popullsisë palestineze do të përbënte spastrime etnike dhe do të mund të konsiderohej si krim lufte.