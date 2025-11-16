Raporte tronditëse për trajtimin “brutal” të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite

Detaje të reja po dalin në dritë mbi keqtrajtimin e rëndë të palestinezëve të ndaluar në një qendër të fshehtë paraburgimi në Izrael. Sipas avokatëve palestinezë, dhjetëra të burgosur po mbahen për një kohë të pacaktuar në Rakevet, një njësi nëntokësore brenda kompleksit të burgut Ramla (Nitzan) në qendër të Izraelit, ku ata po përballen me dhunë ekstreme dhe kushte çnjerëzore.
Sipas dëshmive, të burgosurit po privohen nga drita e diellit, po goditen brutalisht, po lihen pa ushqim dhe po u mohohet trajtimi mjekësor, edhe kur kanë plagë serioze. Një i ndaluar, i identifikuar si YH, kishte nofull, shpatull dhe brinjë të thyer, por nuk kishte marrë asnjë trajtim mjekësor. Një tjetër, KHD, ka raportuar se rojet izraelite i “ndëshkojnë duke u thyer gishtat e mëdhenj”.
Këto raportime vijnë në një kohë kur Izraeli ka rritur ndjeshëm arrestimet e palestinezëve gjatë luftës së tij dyvjeçare në Gaza. Sipas organizatës palestineze për të drejtat e të burgosurve, Addameer, më shumë se 9,200 palestinezë po mbahen aktualisht në burgjet izraelite, shumica nën paraburgim administrativ — pra, pa asnjë akuzë apo proces gjyqësor. /mesazhi