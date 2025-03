Raporti: Izraeli përpiqet të ndërhyjë në bisedimet Hamas-SHBA

Gazeta izraelite Yedioth Ahronoth citon burime të paidentifikuara amerikane që akuzuan Izraelin se po përpiqet të pengojë bisedimet midis Uashingtonit dhe Hamasit.

Qeveria izraelite kundërshtoi ekzistencën e një kanali të veçantë drejtpërdrejt midis Uashingtonit dhe Hamasit, thuhet në raport.

Ai gjithashtu pretendon se zyrtarët amerikanë nuk e informuan Izraelin për takimin e drejtpërdrejtë me Hamasin për shkak të frikës se ai do të prishte bisedimet, në kundërshtim me pretendimet e Izraelit se ishte informuar para fillimit të tyre.