Raportohen sulme të reja izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite ka shënjestruar zonat perëndimore të qytetit të Rafahut dhe ka qëlluar me predha artilerie si dhe me zjarr nga helikopterët lagjet veriore të qytetit herët të mërkurën, në shkelje të reja të armëpushimit.
Korrespondenti i Anadolu raportoi gjithashtu se artileria izraelite ka goditur zonat veriore të kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore gjatë orëve të hershme të mëngjesit.
Deri tani nuk janë raportuar viktima apo të plagosur palestinezë.
Ndërkohë, ushtria izraelite tha vonë të martën se dy palestinezë u vranë në atë që e përshkroi si shkëmbim zjarri në Rafah.
Gazeta izraelite Israel Hayom raportoi se dy ushtarë izraelitë u plagosën lehtë gjatë të njëjtit shkëmbim zjarri në qytet.
Që nga shpallja e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor 2025, Izraeli ka vrarë më shumë se 400 palestinezë në shkelje të përsëritura të marrëveshjes.
Izraeli ka vazhduar gjithashtu të shkelë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të miratuar në nëntor 2025, e cila bën thirrje për një armëpushim të përhershëm dhe gjithëpërfshirës në Gaza, dërgim të papenguar të ndihmës humanitare dhe rindërtimin e territorit.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.000 persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023, e cila e ka lënë Gazën në rrënoja.