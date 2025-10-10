Raportuese i Kosovës në PE: Ndërhyrja e Serbisë në zgjedhje është e qartë, synojnë përshkallëzimin e situatës

Riho Terras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka paralajmëruar se ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet lokale në Kosovë është bërë sërish e qartë, vetëm disa ditë para procesit zgjedhor të së dielës.
Terras ka theksuar se zyrtarë të qeverisë serbe kanë shpallur publikisht mbështetjen për një parti të caktuar të serbëve të Kosovës, kanë prezantuar skema të zgjeruara të ndihmave sociale dhe kanë njoftuar për vende të reja pune afatshkurtra në institucionet që drejtohen nga Serbia në Kosovë.
“Veprimet e Serbisë synojnë drejtpërdrejt përshkallëzimin e situatës tashmë të ndjeshme në Kosovë dhe janë qartazi armiqësore”, ka shkruar Terras në reagimin e tij, duke dënuar manipulimin parazgjedhor dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të Kosovës nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq.
Terras gjithashtu ka kujtuar se shqetësimi për ndërhyrjen e Serbisë ishte ngritur më herët edhe nga Shefja e Vëzhguesve të Bashkimit Evropian, Nathalie Loiseau, pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit.
Ai i ka bërë thirrje Qeverisë së Serbisë që të ndalë ndërhyrjet dhe të lejojë qytetarët e Kosovës të votojnë lirshëm, duke garantuar një proces zgjedhor demokratik dhe të drejtë.