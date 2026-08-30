Raportuesi i PE-së për Serbinë: Pjesëmarrja e zyrtarëve serbë në funeralin e Mlladiçit do të sinjalizonte identifikimin me krimet e tij

Raportuesi i Parlamentit Europian për Serbinë, Tonino Picula, tha se pjesëmarrja e mundshme e përfaqësuesve të qeverisë serbe në funeralin e kriminelit të luftës të dënuar Ratko Mlladiç ishte domethënëse, duke argumentuar se kjo do të tregonte shkallën në të cilën autoritetet në Beograd identifikohen me krimet e tij.
Picula tha se ato që ai i përshkroi si “sulme toksike” ndaj vendimit të Tribunalit të Hagës kundër Mlladiçit konfirmuan atë që ai e quajti qëndrimin tashmë të njohur të autoriteteve në Beograd se ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjës ishte një “viktimë e pafajshme e sistemit ndërkombëtar të drejtësisë penale”.
“Përgjigja e BE-së duhet të jetë e përshtatshme, sepse pasojat e agresionit të Serbisë së Madhe kundër Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës në vitet 1990 ende nuk janë adresuar”, shkroi Picula në X.
Ai tha se pjesëmarrja e përfaqësuesve të qeverisë serbe në funeralin e Mlladiçit “nuk ishte e parëndësishme”, pasi do të tregonte shkallën në të cilën autoritetet në Beograd identifikohen me krimet për të cilat ai u dënua.
Ratko Mladiç, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska (VRS), vdiq më 27 gusht.
Mlladiç u dënua me burgim të përjetshëm për gjenocid në Srebrenicë, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve ose zakoneve të luftës të kryera gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë (ICTY) e dënoi Mlladiçin në vitin 2017. Në vitin 2021, Dhoma e Apelit e Mekanizmit Ndërkombëtar të Mbetur për Tribunalet Penale e la në fuqi dënimin e tij me burgim të përjetshëm.
Ai u dënua për gjenocid për masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, në të cilën u vranë më shumë se 8,000 burra dhe djem boshnjakë, si dhe për persekutim, shfarosje, vrasje, deportim dhe transferim të detyruar. Ai u dënua gjithashtu për krime që lidhen me rrethimin e Sarajevës dhe marrjen peng të personelit të OKB-së.
Mlladiç kishte qenë në paraburgim ndërkombëtar që nga viti 2011, kur u arrestua në Serbi pas gati 16 vitesh në arrati.