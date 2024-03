Raportuesit e OKB-së: Izraeli që nga 8 tetori i ka lënë qëllimisht të uritur njerëzit në Gaza

Sipas raportuesve të Kombeve të Bashkuara (OKB) Izraeli që nga 8 tetori i ka lënë qëllimisht njerëzit në Gaza në uri dhe aktualisht po synon autokolonat e ndihmave dhe civilët që përpiqen të arrijnë tek ndihmat humanitare, transmeton Anadolu.

Raportuesit e OKB-së bënë një deklaratë me shkrim në lidhje me atë që Izraeli po i dënon njerëzit në Gaza me uri, si dhe synimet e tij ndaj kolonave të ndihmave dhe civilëve.

Në deklaratë thuhet se hapja e zjarrit nga ushtria izraelite ndaj palestinezëve që prisnin të merrnin ndihma humanitare në Rripin e Gazës më 29 shkurt, duke vrarë të paktën 118 njerëz, u dënua dhe uria e pashmangshme në rajonin e bllokuar dhe shkatërrimi i sistemit lokal të prodhimit të ushqimit u përshkrua si një “masakër”.

“Që nga 8 tetori, Izraeli ka vrarë qëllimisht njerëzit në Gaza me uri dhe tani po synon autokolonat e ndihmave dhe civilët që përpiqen të arrijnë tek ndihmat humanitare”, thuhet në deklaratë.

Gjithashtu thuhet se “Izraeli në mënyrë sistematike mohon dhe kufizon hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza duke bllokuar dërgesat në pikat e kontrollit, duke bombarduar autokolonat e ndihmave humanitare dhe duke qëlluar mbi civilët që kërkojnë ndihmë humanitare”.

Thuhet se është alarmante të shohësh të gjithë popullsinë civile që i nënshtrohet urisë kaq të shpejtë dhe të paprecedentë dhe se raportuesit kishin thënë për muaj të tërë se një mungesë ushqimi po i kanoset Gazës.

“Ne jemi të tmerruar që fëmijët kanë filluar të vdesin nga kequshqyerja, etja dhe uria. Kur fëmijët fillojnë të vdesin kështu, ka të ngjarë që uria tashmë ka filluar ose është shumë afër”, thuhet në deklaratë.

Në deklaratë u përsërit thirrja për të gjitha vendet për të vendosur embargo armësh dhe sanksione ndaj Izraelit, si pjesë e detyrës së tyre për të vendosur respektin për të drejtat e njeriut dhe për të ndaluar shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar nga Izraeli.