Raportuesja e OKB-së: Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit në Iran janë të paligjshme, rritet numri i viktimave

Raportuesja speciale e OKB-së për Iranin, Mai Sato, ka dënuar sulmet e fundit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në territorin iranian, duke i cilësuar ato si “të paligjshme” dhe në shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Duke folur në Këshillin për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, ajo theksoi se sulmet mbeten të paligjshme pavarësisht justifikimeve të paraqitura nga palët e përfshira.
Sipas saj, pasojat humanitare janë tashmë të rënda. Më shumë se 1,000 civilë raportohet të jenë vrarë, ndërsa janë goditur edhe një shkollë fillore, spitale dhe disa zona të mbrojtura si trashëgimi botërore.
Sato paralajmëroi gjithashtu për pasoja mjedisore të rënda si rezultat i sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës, të cilat mund të kenë efekte afatgjata në shëndetin publik.
Ajo theksoi se përshkallëzimi i situatës po ndodh në një vend që tashmë përballet me represion të gjerë. Sipas saj, gjatë vitit 2025 janë ekzekutuar mbi 1,600 persona, ndërsa raportet e shoqërisë civile flasin për më shumë se 7,000 të vdekur gjatë protestave mbarëkombëtare.
Raportuesja shtoi se dhjetëra mijëra protestues janë ndaluar, ndërsa janë arrestuar edhe avokatë dhe punonjës shëndetësorë që kanë trajtuar të plagosurit.
Sipas të dhënave të saj, rreth 3 milionë persona janë zhvendosur brenda Iranit, ndërsa ndërprerjet e internetit kanë izoluar më tej popullsinë.
Në përfundim, ajo bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të përshkallëzimit ushtarak dhe rikthimin e dialogut diplomatik, duke vendosur në qendër të zgjidhjes popullin iranian. /mesazhi