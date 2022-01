Rasti i Gjokoviqit spikat pabarazinë e sistemit australian të migrimit

Novak Gjokoviq ka kaluar ditën e katër në mesin e atyre e personave të ngujuar në Hotelin Park në Melburn në Australi.

Ylli i tenisit po pret procesin gjyqësor që do të mbahet të hënën për të vendosur nëse ai mund ta mbrojë titullin e tij Australian Operon, ose nëse do të riatdhesohet në Serbi – dhe bota mbarë ka kthyer vëmendjen kah Australia lidhur me çështjen e politizuar.

Në mesin e atyre që po qëndrojnë në hotelin e kthyer në qendër të mbajtjes ka edhe refugjatë dhe azilkërkues, ndaj të cilëve procedurat kanë zgjatur shumë më gjatë se në rastin e Gjokoviqit, i cili nuk është vaksinuar.

Mbështetësit e Gjokoviqit kanë demonstruar të dielën para hotelit. Në mesin e protestuesve kishte edhe aso që mbanin flamuj kombëtarë serbë. Dhe shumë media ndërkombëtare kanë kërkuar të dinë më shumë për fatin e proceseve gjyqësore ndaj azilkërkuesve të vendeve të ndryshme për të mësuar më shumë për fatin e tyre dhe për mënyrën e funksionimit të sistemit australian.

Aktivistët e mbrojtjes së të drejtave të refugjatëve kanë ngritur zërin në mbrojtje të personave të lënë pas dore. /koha