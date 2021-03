Rasti i rëndë në Tiranë, 26-vjeçari drogon të miturën dhe abuzon seksualisht me të për 9 ditë

Një rast i rëndë është raportuar në policinë Tiranës më 9 mars, ku një 26-vjeçar ka droguar dhe më pas ka abuzuar me një vajzë të mitur.

Burime të gazetares së Top Channel, Anila Hoxha thonë se O.M. me arsim të mesëm dhe i pa martuar, banues në Tiranë akuzohet për veprat Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur” dhe Nxitje për përdorimin e drogës”.

Sipas dokumentit, nga data 21 shkurt 2021 deri në datën 01.03.2021 i dyshuari ka qenë në një banesë në fshatin Kamnik të Eersekën së bashku bashku me të miturën, të cilën e ka përdhunuar dhe e ka detyruar të konsumojë drogë të bardhë në formë pluhuri dhe gjetheje. Barin e ka konsumuar me cigare, ndërsa pluhurin nga hunda.

Pas konsumimit të drogave ai ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj.