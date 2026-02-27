Reddit gjobitet me 16 milionë euro në Mbretërinë e Bashkuar për dështim në mbrojtjen e fëmijëve

Reddit është gjobitur me më shumë se 14 milionë funte (16 milionë euro) nga organi mbikëqyrës i informacionit në Mbretërinë e Bashkuar, duke akuzuar gjigantin e mediave sociale për dështim në mbrojtjen e fëmijëve dhe duke i lënë ata të prekshëm ndaj “përmbajtjes së papërshtatshme dhe të dëmshme”.
Pas një hetimi, Zyra e Komisionerit të Informacionit (ICO) zbuloi se kompania amerikane kishte neglizhuar zbatimin e mjeteve të fuqishme të verifikimit të moshës.
Reddit i tha Euronews Next se synon të apelojë vendimin.
Në vend të kësaj, Reddit u mbështet shumë në “vetëdeklarim” – duke i lejuar përdoruesit thjesht të deklarojnë moshën e tyre pa prova të mëtejshme – një metodë që organi mbikëqyrës e konsideron të pamjaftueshme për mbrojtjen e fëmijëve.
Zyra e Komisionerit të Informacionit tha se Reddit potencialisht i ekspozonte fëmijët ndaj “përmbajtjes së papërshtatshme dhe të dëmshme”.
Vendimi shënon një zbatim të rëndësishëm të Aktit të Sigurisë Online të Mbretërisë së Bashkuar, i cili urdhëron që platformat dixhitale të mbrojnë në mënyrë proaktive fëmijët nga materialet e dëmshme.
Sipas ICO, mungesa e mbikëqyrjes nga Reddit nënkuptonte që të dhënat e tyre personale të fëmijëve nën moshën 13 vjeç po mblidheshin “pa pëlqimin e informuar”.