Reduktohet furnizimi me ujë në Mitrovicë, shkak niveli i ujit në kanalin “Ibër-Lepenc”

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” njofton konsumatorët se gjatë ditës së sotme do të ketë reduktim të furnizimit me ujë, si pasojë e zvogëlimit të nivelit të ujit në kanalin kryesor “Ibër-Lepenc”.
Sipas njoftimit nga kompania “Ibër-Lepenc”, kjo situatë ka ndikuar që impiantet për trajtimin e ujit në Shipol dhe Balinc të punojnë me kapacitet të reduktuar të prodhimit.
Si rrjedhojë, pritet që të ketë ndërprerje ose mungesë të ujit, veçanërisht në zonat e larta të qytetit të Mitrovicës dhe në fshatrat përreth.
KRU “Mitrovica” bën të ditur se ekipet e saj janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe po ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për normalizimin e furnizimit, sapo të stabilizohet niveli i ujit në kanalin “Ibër-Lepenc