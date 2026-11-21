Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë (BIA) është vënë sërish në qendër të akuzave për keqpërdorim të kompetencave shtetërore dhe përdorim të shërbimit sekret për të ndjekur gazetarë, aktivistë dhe kundërshtarë politikë gjatë pushtetit të Aleksandar Vuçiqit.
Një hulumtim i revistës serbe “Radar” zbulon se BIA, nën drejtimin e ish-shefit të saj Aleksandar Vulin, kishte vendosur masa të përgjimit dhe mbikëqyrjes sekrete ndaj pesë kritikëve të pushtetit në qytetin e Çaçakut, në Serbinë qendrore.
Mbikëqyrja kishte përfshirë gazetarë, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe aktivistë, të cilët ishin vënë nën vëzhgim për shkak të qëndrimeve kritike ndaj regjimit.
Sipas dokumenteve të siguruara nga “Radar”, bëhet fjalë për pronarin dhe redaktorin e portalit “Ozon Press”, Stojan Markoviq; gazetaren dhe themeluesen e Qendrës për Monitorim dhe Aktivizëm (CEMA), Svetlana Kojanoviq; gazetarin e “Ozon Press” dhe TV Nova, Nebojsha Jovanoviq; kryetaren e shoqatës ekologjike “Suvoborska greda”, Ljiljana Braloviq; si dhe Kristina Millosheviq, drejtuese e shoqatës qytetare “Mladi Milanovac” dhe këshilltare e presidentes së Partisë Demokratike.
Hulumtimi i referohet katër kërkesave të BIA-s dhe urdhrave të Gjykatës së Lartë në Beograd për vendosjen dhe vazhdimin e masave të mbikëqyrjes sekrete ndaj këtyre pesë personave.
Sipas dokumenteve, kërkesa e parë ishte paraqitur më 9 dhjetor 2022, pak kohë pasi Aleksandar Vulin kishte marrë drejtimin e shërbimit sekret.
Më 14 dhjetor 2022, kryetari i atëhershëm i Gjykatës së Lartë në Beograd, Aleksandar Stepanoviq, kishte nënshkruar urdhrin për zbatimin e masave të mbikëqyrjes.
Në arsyetimin e BIA-s, pesë personat akuzoheshin se po ndërmerrnin aktivitete kundër sigurisë së Serbisë dhe se ishin të përfshirë në veprimtari subversive. Madje, në dokumente thuhej se ata po mblidhnin informacione për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, pa u paraqitur prova për këto pretendime.
Por mbikëqyrja nuk ishte kufizuar vetëm në komunikimet telefonike. Sipas dokumenteve të publikuara nga “Radar”, BIA kishte kërkuar autorizim për vendosjen e pajisjeve teknike në hapësirat e kompanive mediatike dhe organizatave ku punonin të dyshuarit, në lokale, hotele dhe vende të tjera publike në Çaçak, Uzhicë, Kragujevc e Beograd.