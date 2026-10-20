Rënia e shitjeve të Volkswagen në Kinë thellohet ndërsa kërkesa evropiane për automjete elektrike rritet

Volkswagen Group ka regjistruar një rënie prej 9% të shitjeve globale gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2026, duke dorëzuar gjithsej 6.01 milionë automjete.
Por sipas raportimit të mediave të huaja, rënia më e madhe u shënua në Kinë, ku dërgesat u ulën me 30.2%, për shkak të dobësimit të tregut dhe konkurrencës së fortë nga prodhuesit vendas.
Në tremujorin e tretë, shitjet në këtë treg ranë me 38.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Ndërkohë, Evropa paraqiti rezultate më pozitive, me rritje prej 12.1% të dërgesave të automjeteve plotësisht elektrike.
Sipas kompanisë, automjetet elektrike përbëjnë rreth 40% të porosive të paplotësuara në Evropë, duke sinjalizuar rritje të kërkesës.
Volkswagen përballet tashmë me sfidën e përshtatjes së kapaciteteve prodhuese me kërkesën e ndryshme në tregjet evropiane, kineze dhe amerikano-veriore.