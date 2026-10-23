Republika Turke e Qipros së Veriut mirëpret miratimin nga Libia të marrëveshjes për juridiksionin detar me Turqinë

Republika Turke e Qipros së Veriut (TRNC) mirëpriti miratimin nga Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë të memorandumit të mirëkuptimit për përcaktimin e kufijve të zonave të juridiksionit detar ndërmjet Turqisë dhe Libisë, i cili është në fuqi që nga viti 2019, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e TRNC-së mirëpriti vendimin e Dhomës së Përfaqësuesve të Libisë lidhur me memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Turqisë dhe Libisë, i cili është në fuqi që nga viti 2019.
Ministria tha se TRNC-ja e mbështet plotësisht, në frymën e solidaritetit, vizionin e Turqisë për vendosjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në pellgun e Mesdheut.
“Mirëpresim këtë hap historik, i cili është formësuar mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve të barazisë dhe pasqyron realitetet e rajonit”, thuhet në deklaratë.
Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë miratoi më 20 tetor memorandumin e mirëkuptimit për përcaktimin e kufijve të zonave të juridiksionit detar, të nënshkruar ndërmjet Libisë dhe Turqisë në vitin 2019.