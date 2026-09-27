Rezervuari që ndezi konfliktin në Bregun Perëndimor, palestinezët pa ujë ndërsa izraelitët e kthejnë në vend argëtimi

Një rezervuar i vjetër uji në West Bank është kthyer në një vend të frekuentuar nga izraelitët gjatë verës, ndërsa fermerët palestinezë që zotërojnë tokën thonë se kanë mbetur pa burimin kryesor të ujit për vaditjen e tokave.
Ngjarja lidhet me një tubacion që sillte ujë nga një burim drejt fermave palestineze në Jordan Valley. Sipas fermerëve dhe ushtrisë izraelite, në qershor tubacioni u ndërpre dhe uji u devijua drejt rezervuarit.
Sipas The New York Times, shumë prej personave që frekuentojnë vendin janë izraelitë dhe disa prej tyre kanë thënë se fakti që uji vjen në kurriz të fermave palestineze është një nga arsyet që e bëjnë vendin tërheqës.
Ministri izraelit i Trashëgimisë, Amichay Eliyahu, ka deklaruar se ministria e tij do të vendosë rreth 1 milion dollarë për rikonstruksionin e zonës. Ai ka thënë gjithashtu se, nëse do të jetë e nevojshme, shteti mund ta marrë pronën dhe të kompensojë pronarët.
Familja Nemer thotë se ka dokumente të vjetra që tregojnë se toka, rezervuari dhe burimi i ujit janë blerë nga gjyshi i tyre më shumë se një shekull më parë. Ata kanë edhe dokumente më të reja nga administrata civile izraelite, të cilat, sipas tyre, njohin pronësinë e familjes.
Nemer tregon se në vitet 1970 ai dhe vëllai i tij pastruan dhe rregulluan rezervuarin. Për më shumë se 15 vjet, sipas tij, aty laheshin si palestinezë ashtu edhe izraelitë, ndërsa uji i tepërt përdorej për vaditjen e tokave. Në mesin e viteve 1990, familja vendosi ta zbrazte rezervuarin pas disa rasteve të mbytjeve. Por në vitin 2024, sipas Nemer, mbërritën kolonë të rinj në zonë dhe sistemi i ujit u sabotua.
Organizata e Kombeve të Bashkuara ka raportuar se gjatë këtij viti janë regjistruar të paktën 80 raste dëmtimi të sistemeve të ujit dhe kanalizimeve në West Bank nga kolonët. Këto incidente, sipas të dhënave të OKB-së, kanë lënë komunitete palestineze pa ujë për ditë ose edhe javë.
Ushtria izraelite ka deklaruar se e ka rilidhur tubacionin dhe ka marrë masa për të parandaluar dëmtime të tjera. Sipas saj, është vendosur edhe një gardh për të penguar hyrjen e personave në zonë. Ushtria ka theksuar se rezervuari ndodhet në tokë private dhe se devijimi i ujit ishte i paautorizuar.
Megjithatë, Nemer thotë se uji u kthye në tokat e tij vetëm për një ditë, përpara se tubacioni të dëmtohej sërish. Ai shprehet se ka frikë të shkojë vetë për ta rregulluar, pasi shqetësohet se mund të sulmohet.
Në komunitetin palestinez pranë pronës jetojnë rreth 12 familje. Banorët thonë se uji i burimit përdoret për nevojat e përditshme, përfshirë gatimin, larjen dhe furnizimin e bagëtive.
“Pa ujë, nuk ka jetë”, tha një prej banorëve, Ayed al-Hayas, duke shprehur shqetësimin për të ardhmen e komunitetit.