“Rezistenca është e gjallë”, thotë ministri i jashtëm i Iranit në Liban

Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi theksoi mesazhin e Iranit se sfida kundër Izraelit dhe SHBA-së do të vazhdojë pas mbërritjes në Bejrut.

Ai tha se Nasrallah dhe Safieddine bënë shumë sakrifica gjatë dekadave për të dëbuar forcat izraelite.

“Varrimi i sotëm do t’i tregojë të gjithë botës se rezistenca është e gjallë, Hezbollahu është i gjallë dhe i përkushtuar ndaj qëllimeve të tij. Rruga e rezistencës do të vazhdojë dhe ashtu siç ka arritur shumë fitore në të kaluarën, do të arrihet edhe fitorja përfundimtare”, u tha Araghchi gazetarëve.

Katër studiues të lartë myslimanë që përfaqësojnë zyrën e liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei kanë udhëtuar gjithashtu në Bejrut, sipas mediave shtetërore. Mojtaba Hosseini, i cili përfaqëson liderin iranian në Irak dhe është anëtar i delegacionit, pritet të japë një mesazh nga Khamenei gjatë ceremonisë më vonë sot.