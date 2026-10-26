Rezultatet jozyrtare në Serbi: “Lista Studentore” fiton shumicën; Daçiq jashtë kuvendit, Koalicioni Shqiptar 2 mandate

“Lista Studentore – Studentët fitojnë” ka fituar 139 mandate, ndërsa lista “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar” ka siguruar 104 mandate në Asamblenë Kombëtare të Serbisë, tregojnë projeksionet e Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID) dhe Ipsos, të bazuara në mostrën nga rreth 60 për qind të fletëvotimeve të përpunuara, raporton Anadolu.
Sipas të dhënave të publikuara, “Lista Studentore – Studentët fitojnë” ka siguruar shumicën absolute me 139 mandate parlamentare, ndërsa lista e udhëhequr nga ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka fituar 104 mandate.
Partia Socialiste e Serbisë (SPS), e udhëhequr nga Ivica Daçiq, sipas projeksionit, do të mbetet pa mandate parlamentare. Lista “Ivica Daçiq – Faktor i Stabilitetit” ka fituar 2,3 për qind të votave, që nuk mjafton për të hyrë në parlament sipas shpërndarjes së paraqitur. Kështu, SPS-ja, e cila për dekada ka qenë e përfaqësuar në Asamblenë Kombëtare, për herë të parë pas më shumë se tri dekadash do të mbetet jashtë parlamentit.
Sipas të njëjtit projeksion, Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës ka fituar tri mandate, Koalicioni Shqiptar dy, ndërsa lista e Rasim Ljajiqit dhe ajo e Partisë së Veprimit Demokratik (SDA) në Sanxhak kanë fituar nga një mandat.
Bëhet fjalë për një projeksion paraprak të bazuar nga fletëvotime të përpunuara pjesërisht dhe jo për rezultatet përfundimtare zyrtare të zgjedhjeve.
Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pranoi humbjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura të dielën.