Rihapen fluturimet në aeroportin Riyan të Jemenit pas vitesh ndërprerjeje

Aeroporti Ndërkombëtar Riyan, në provincën lindore Hadramaut të Jemenit, ka rifilluar fluturimet ajrore të dielën, duke pritur fluturimin e parë pas disa vitesh ndërprerjeje.
Sipas mediave shtetërore, në aeroportin e qytetit bregdetar Mukalla ka mbërritur një fluturim vendas nga aeroporti i Adenit, duke shënuar rikthimin zyrtar të operacioneve ajrore.
Rihapja e aeroportit pritet të përmirësojë lidhjet ajrore mes provincave të Jemenit dhe të lehtësojë udhëtimet për banorët, ndërsa autoritetet po përgatiten edhe për nisjen e fluturimeve ndërkombëtare.
Autoriteti i Aviacionit Civil ka bërë të ditur se rifillimi i fluturimeve vjen pas përfundimit të punimeve teknike për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së shërbimeve.
Aeroporti Riyan kishte funksionuar vetëm herë pas here që nga viti 2015, për shkak të konfliktit të zgjatur në vend, i cili kishte paralizuar trafikun ajror në shumë zona të Jemenit.
Zyrtarët besojnë se rikthimi i fluturimeve do të ndihmojë në lëvizjen tregtare dhe humanitare, si dhe në forcimin e rolit të Hadramautit si qendër ekonomike dhe logjistike.
Së fundmi, forcat qeveritare rimorën kontrollin mbi provincat lindore Hadramaut dhe Al-Mahra, të cilat ishin pushtuar përkohësisht nga forcat separatiste, duke hapur rrugën për rikthimin gradual të stabilitetit dhe shërbimeve në rajon. /mesazhi