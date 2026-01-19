Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rihapen fluturimet në aeroportin Riyan të Jemenit pas vitesh ndërprerjeje

Aeroporti Ndërkombëtar Riyan, në provincën lindore Hadramaut të Jemenit, ka rifilluar fluturimet ajrore të dielën, duke pritur fluturimin e parë pas disa vitesh ndërprerjeje.

Sipas mediave shtetërore, në aeroportin e qytetit bregdetar Mukalla ka mbërritur një fluturim vendas nga aeroporti i Adenit, duke shënuar rikthimin zyrtar të operacioneve ajrore.

Rihapja e aeroportit pritet të përmirësojë lidhjet ajrore mes provincave të Jemenit dhe të lehtësojë udhëtimet për banorët, ndërsa autoritetet po përgatiten edhe për nisjen e fluturimeve ndërkombëtare.

Autoriteti i Aviacionit Civil ka bërë të ditur se rifillimi i fluturimeve vjen pas përfundimit të punimeve teknike për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së shërbimeve.

Aeroporti Riyan kishte funksionuar vetëm herë pas here që nga viti 2015, për shkak të konfliktit të zgjatur në vend, i cili kishte paralizuar trafikun ajror në shumë zona të Jemenit.

Zyrtarët besojnë se rikthimi i fluturimeve do të ndihmojë në lëvizjen tregtare dhe humanitare, si dhe në forcimin e rolit të Hadramautit si qendër ekonomike dhe logjistike.

Së fundmi, forcat qeveritare rimorën kontrollin mbi provincat lindore Hadramaut dhe Al-Mahra, të cilat ishin pushtuar përkohësisht nga forcat separatiste, duke hapur rrugën për rikthimin gradual të stabilitetit dhe shërbimeve në rajon. /mesazhi

