Rob Jetten, bëhet kryeministri më i ri holandez ndërsa inaugurohet kabineti i ri i pakicës

Holanda formoi sot zyrtarisht qeveri të re të pakicës të udhëhequr nga Rob Jetten, i cili në moshën 38-vjeç u bë kryeministri më i ri në historinë e vendit, pas një ceremonie betimi në Pallatin “Huis ten Bosch” të mbikëqyrur nga mbreti Willem-Alexander, transmeton Anadolu.
Të gjithë ministrat dhe sekretarët e shtetit në qeverinë e re tani kanë marrë detyrën, sipas përditësimeve zyrtare, raportoi transmetuesi holandez i lajmeve NOS.
Kabineti përbëhet nga 18 ministra dhe 10 sekretarë shteti. Ministrat që kanë shërbyer tashmë në qeverinë e mëparshme nuk kishin nevojë të bënin betimin përsëri ndërsa sekretarët e shtetit e bënë.
Shpërndarja e koalicionit i jep D66 10 ministra, VVD nëntë dhe CDA tetë, ndërsa një sekretar shteti i ngarkuar me adresimin e skandalit të përfitimeve të kujdesit për fëmijët do të shërbejë si një i emëruar jo-partiak.
Pas ceremonisë, ministrat pozuan në shkallët e pallatit për fotografinë zyrtare tradicionale, një ritual nga i cili përjashtohen sekretarët e shtetit. Më herët në mëngjes, Jetten dhe monarku nënshkruan dekrete mbretërore që formalizojnë transferimin e pushtetit.
Betimi shënoi kabinetin e tretë të ri holandez në pak më shumë se katër vjet.
Një protestë e vogël u zhvillua jashtë portave të pallatit, ku rreth 20 aktivistë të Rebelimit të Zhdukjes bllokuan përkohësisht një rrugë hyrëse, duke akuzuar qeverinë e re për veprime të pamjaftueshme klimatike dhe për vazhdimin e politikave të mëparshme të migracionit.
Kryeministri në largim Dick Schoof, kabineti i të cilit ra verën e kaluar pasi partnerët e koalicionit u tërhoqën për shkak të mosmarrëveshjeve politike, i uroi udhëheqjes së re suksese në një mesazh lamtumire, duke thënë: “Suksesi i tyre është suksesi ynë, si vend”.