​Robert Kiyosaki shet 2.25 milionë dollarë në Bitcoin, zhvendos fitimet në bizneset e botës reale

Autori i “Baba i pasur, baba i varfër”, Robert Kiyosaki, zbuloi se shiti Bitcoin me vlerë 2.25 milionë dollarë, duke i ridrejtuar të ardhurat në bizneset tradicionale që zotëron në një përpjekje për të rritur fluksin e parave të gatshme afatgjatë.
Kiyosaki shiti 2.25 milionë dollarë në BTC dhe zhvendosi fitimet në dy qendra kirurgjikale dhe një biznes reklamash, raporton KosovaPress.
Ai pret 27 mijë e 500 dollarë në fluks parash mujor dhe ende parashikon që Bitcoin do të arrijë 250 mijë dollarë. Shitja e tij vjen ndërsa Bitcoin është në “frikë ekstreme”, me një rënie prej mbi 33% nga kulmi i tij në tetor.
Kiyosaki tha se e bleu për herë të parë Bitcoin “vite më parë” me rreth 6 mijë dollarë dhe doli me afërsisht 90 mijë dollarë, duke siguruar fitime të konsiderueshme.
Ai u tha ndjekësve se kapitali do të riinvestohet në dy “qendra kirurgjikale” dhe një biznes reklamash, sipërmarrje që ai pret që së bashku të gjenerojnë 27,500 dollarë të ardhura mujore pa taksa deri në shkurt 2026.
Pavarësisht se ka tërhequr para, Kiyosaki këmbënguli se qëndrimi i tij ndaj Bitcoin mbetet i pandryshuar.
“Unë jam ende shumë optimist dhe optimist për Bitcoin dhe do të filloj të fitojë më shumë me fluksin tim pozitiv të parave”, tha ai.
Njoftimi i Kiyosaki vjen gjatë një prej rënieve më të mëdha të ciklit aktual. Bitcoin ra shkurtimisht në 80.537 dollarë të premten përpara se të rikuperohej drejt 84 mijë dollarëve, duke thelluar shqetësimet midis tregtarëve që tashmë ishin tronditur nga një shitje njëmujore.