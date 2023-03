Roja bregdetare: Shpëtohen mbi 1.000 migrantë, arrijnë në portet italiane

Më shumë se 1.000 migrantë, të vendosur në tri varka – të cilat ishin të mbipopulluara – u sollën të sigurt në dy porte italiane, tha të shtunën një roje bregdetare.

Shpëtimet erdhën në të njëjtën ditë kur u zbulua trupi i viktimës së 74-të pas përmbytjes së një varke me migrantë në Itali gati dy javë më parë. Viktima është një vajzë e moshës rreth 5-vjeçare.

Tragjedinë e fundit me migrantë në Itali, e cila ndodhi më 26 shkurt në brigjet e Kalabrisë, ka ngjallur kritika të ashpra ndaj qeverisë së krahut të djathtë të udhëhequr nga kryeministrja, Giorgia Meloni, për dështimin e saj për të ndërhyrë në kohë për të shpëtuar varkën.

Roja bregdetare tha të shtunën se pas një operacioni të madh shpëtimi që filloi të premten, u shpëtuan mbi 1.000 migrantë, ku tri varka u zunë duke u larguar nga brigjet në jug të Italisë.

Varka e parë kishte 487 migrantë në bordin e saj, të cilët sipas rojës, u sollën në mënyrë të sigurtë në portin Crotone rreth orës 02:00 të mëngjesit të 11 marsit.

Në varkën e dytë ishin rreth 500 migrantë të tjerë në portin e Reggio Calabria. Ndërsa varka e tretë kishte 379 persona, të cilët u shpëtuan nga dy varka patrullimi të rojës bregdetare dhe migrantët u transferuan në një anije të marinës që drejtohej në portin sicilian të Augusta.

Kryeministrja italiane në shkurt kishte shprehur “pikëllim të thellë” për përmbytjen e varkës, dhe ishte zotuar se do t’i japë fund migrimit të parregullt detar, si mënyrë për të parandaluar më shumë tragjedi.

Ajo më pas u kishte dërguar një letër liderëve evropianë duke iu kërkuar veprim të shpejtë për të zgjidhur problemin afatgjatë të kontinentit me migrantë.

Vitin e kaluar, Organizata Ndërkombëtare për Migrim në raportin e saj të fundit, tha se më shumë se 29.000 njerëz kanë vdekur teksa kanë tentuar të migrojnë në Evropë prej vitit 2014. Mbi 5.000 viktima janë regjistruar vetëm në dy vjetët e fundit. /rel

Another 500 boat migrants are dumped in Crotone 🇮🇹pic.twitter.com/cI5918SeLJ

— Isolated Incidents (@diversity999x) March 11, 2023