Rregullojnë tensionin dhe ju mbrojnë zemrën, ja tre ushqimet që duhet të hani vazhdimisht

Dieta, stresi dhe zakonet e jetesës luajnë një rol të rëndësishëm në kontrollin e presionit të gjakut. Për fat të mirë, disa ushqime janë të pasura me lëndë ushqyese që mund të mbështesin natyrshëm shëndetin e zemrës duke përmirësuar qarkullimin, duke reduktuar inflamacionin dhe duke ndihmuar në ruajtjen e presionit të gjakut të qëndrueshëm.

Ja cilat janë ato;

Arra

Konsumimi i arrave ka përfitime të shumta, duke përfshirë uljen e presionit të gjakut . Arrat janë të pasura me acide yndyrore omega-3, fibra dhe antioksidues acid ellagic, i cili mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru.

Kosi

Kosi është një burim i shkëlqyer i kalciumit dhe kalciumi është thelbësor për tkurrjen e muskujve të zemrës dhe rrjedhjen e gjakut në të gjithë trupin. Kërkimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë pesë ose më shumë racione kos në javë kanë një rrezik dukshëm më të ulët të presionit të lartë të gjakut në krahasim me ata që e hanë atë më pak se një herë në muaj

Bishtajoret

Bishtajoret, si thjerrëzat, fasulet dhe qiqrat, janë të pasura me proteina dhe fibra me bazë bimore dhe janë një alternativë e shkëlqyer për burimet e proteinave të mishit. Fibrat ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL, ndërsa proteinat bimore mund të jenë një zëvendësues më i shëndetshëm i proteinave shtazore të pasura me yndyrna të ngopura.