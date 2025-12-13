Rrënojat e përmbytjeve mbulojnë xhaminë në provincën Aceh në Indonezi, numri i viktimave afër 1.000

Rrënoja dhe grumbuj të mëdhenj druri kanë mbuluar oborrin e Xhamisë Mukhlisin në fshatin Tanjung Karang, pas përmbytjeve shkatërruese në provincën Aceh të Indonezisë, raporton Anadolu.
Rajoni Aceh Tamiang u godit rëndë nga katastrofa, duke lënë nën rrënoja objekte fetare dhe arsimore.
Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Fatkeqësive raportoi se përmbytjet e vrullshme dhe rrëshqitjet e dheut në Aceh, Sumatrën e Veriut dhe Sumatrën Perëndimore kanë marrë jetën e të paktën 995 njerëzve.
Autoritetet njoftuan se 226 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, ndërsa 884.889 banorë janë zhvendosur nga katastrofa.