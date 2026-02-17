Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rreth 1.200 figura publike izraelite kundër ligjit të propozuar për dënimin me...

Rreth 1.200 figura publike izraelite kundër ligjit të propozuar për dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Rreth 1.200 figura publike izraelite shprehën kundërshtimin e tyre ndaj një ligji të propozuar që do të vendoste dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë, një projektligj që po paraqitet nga qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu, duke e përshkruar atë si një “njollë morale”, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.

Figura izraelite, përfshirë laureatë të Çmimit Nobel, ish-zyrtarë të lartë ushtarakë dhe ish-gjyqtarë të Gjykatës Supreme, publikuan një deklaratë që kundërshton ligjin e dënimit me vdekje për të burgosurit palestinezë që aktualisht po promovohet në parlamentin izraelit (Knesset), raportoi faqja e internetit izraelite e lajmeve “Walla”.

Deklarata thekson se “ripërtëritja e përdorimit të dënimit me vdekje do të hedhë një njollë morale mbi Izraelin dhe do të kundërshtojë identitetin e tij si shtet hebre”, duke iu referuar ligjit të propozuar të ekzekutimit për të burgosurit palestinezë.

Laureatët e Çmimit Nobel në Kimi, Ada Yonath, Aharon Ciechanover, Avram Hershko dhe Dan Shechtman janë midis nënshkruesve. Gjithashtu nënshkrues janë katër ish-gjyqtarë të Gjykatës Supreme, Meni Mazuz, Yoram Danziger, Anat Baron dhe George Kara, përveç dhjetëra ish-gjyqtarëve dhe prokurorëve të lartë.

Nënshkrues të tjerë përfshijnë ish-zyrtarë të sigurisë: shefat e Shin Bet, Ami Ayalon dhe Carmi Gillon; ish-shefi i Mossadit, Tamir Pardo; ish-shefat e shtabit të ushtrisë izraelite, Dan Halutz dhe Moshe Ya’alon dhe ish-kryeministri Ehud Olmert.

Raporti vuri në dukje se presidentë të universiteteve dhe akademikë nga i gjithë vendi, së bashku me qindra anëtarë të lartë të fakultetit, gjithashtu kanë nënshkruar deklaratën.

Partia e ekstremit të djathtë “Otzma Yehudit”, e udhëhequr nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir propozoi projektligjin, i cili do të vendosë dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë të akuzuar për vrasjen ose pjesëmarrjen në vrasjen e izraelitëve ndërsa nuk do të zbatojë të njëjtin ligj për izraelitët e akuzuar për vrasjen e palestinezëve.

Në nëntor, Knesseti e miratoi projektligjin në leximin e parë. Ai duhet të kalojë ende një lexim të dytë dhe të tretë përpara se të bëhet ligj ndërsa ende nuk është caktuar një datë për leximin e dytë dhe të tretë.

Nëse miratohet, sipas projektligjit dënimi do të kryhet me injeksion vdekjeprurës të administruar nga shërbimi i burgjeve. Për të parandaluar çdo mundësi të vonesës së ekzekutimit, ligji përcakton që ai duhet të kryhet brenda 90 ditëve nga vendimi i gjykatës.

