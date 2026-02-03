Rreth 4,400 kolonë izraelitë sulmuan Xhaminë Al-Aqsa në janar, raporton Autoriteti Palestinez

Autoriteti Palestinez njoftoi se gjatë muajit janar, rreth 4,397 kolonë izraelitë hynë në Xhaminë Al-Aqsa në Jerusalemin Lindor.
Qeveria e Jerusalemit tha se ky numër tregon një përshkallëzim të tentativave të kolonëve për të vendosur një status quo të ri, duke minuar statusin historik dhe ligjor të këtij vendi të shenjtë.
Disa kolonë ishin shoqëruar edhe nga zyrtarë të qeverisë izraelite, përfshirë ministrin e Sigurisë Kombëtare me prirje të djathtë ekstreme, Itamar Ben-Gvir. Për më tepër, 7,868 persona të tjerë u lejuan të hynin në xhami nën kategorinë “turizëm”, sipas agjencisë së lajmeve WAFA.
Sipas raportit, kolonët shpërndanë broshura lutjeje hebraike gjatë vizitave, performuan valle dhe kryen ritualin e njohur si “përkulja epike”.
Po ashtu, Knesset-i izraelit ka tentuar të kufizojë hyrjen e besimtarëve myslimanë në Al-Aqsa gjatë muajit të Ramazanit.
Qeveria e Jerusalemit theksoi: “Këto veprime përbëjnë shkelje të drejtpërdrejtë të statusit historik dhe ligjor dhe përfaqësojnë një përpjekje të hapur për të imponuar sovranitetin izraelit mbi Xhaminë Al-Aqsa.”
Raporti gjithashtu regjistroi 86 shembje dhe nivelime shtëpish dhe strukturash palestineze në Jerusalem gjatë janarit, përfshirë pesë shembje të detyruara dhe 79 të kryera nga makineritë izraelite, si dhe dy operacione për nivelimin e tokave bujqësore. /mesazhi