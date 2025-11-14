Rreth 57 mijë të zhvendosur mbërrijnë në shtetin verior të Sudanit pas sulmeve të RSF-së

Rreth 57 mijë njerëz të zhvendosur mbërritën në qytetin sudanez të Al-Debba në shtetin verior të Sudanit, nga rajonet e Darfurit dhe Kordofanit për shkak të sulmeve nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), tha sot një komision ndihmash, transmeton Anadolu.
Komisionerja e ndihmës humanitare e emëruar nga qeveria në Al-Debba, Kawther Jaafar tha se të zhvendosurit duruan kushte të ashpra gjatë udhëtimit të tyre ndërsa iknin nga brutaliteti dhe shkeljet e milicisë rebele.
Ajo tha se midis të zhvendosurve ka njerëz me plagë dhe fraktura si dhe fëmijë që vuajnë nga kequshqyerja. Midis numrit të përgjithshëm të të zhvendosurve, 50 mijë mbërritën nga qyteti El-Fasher, përfshirë 32 mijë që arritën në Al-Debba pasi qyteti ra në duart e RSF-së, shtoi ajo.
Konflikti i përgjakshëm midis ushtrisë sudaneze dhe RSF-së, i cili filloi në prill 2023, ka vrarë mijëra njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë.
Muajin e kaluar, RSF pushtoi kryeqytetin e Darfurit të Veriut, El-Fasher, dhe akuzohet për kryerjen e masakrave. Grupi kontrollon të pesë shtetet e Darfurit nga 18 shtetet e Sudanit ndërsa ushtria mban shumicën e 13 shteteve të mbetura, përfshirë kryeqytetin Khartum.