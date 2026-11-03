Rreth 8 mijë civilë në Kamboxhia mbeten të zhvendosur përgjatë kufirit me Tajlandën, pavarësisht armëpushimit

Gati 8.000 civilë kamboxhianë mbeten të zhvendosur përgjatë kufirit me Tajlandën për më shumë se 10 muaj pas një armëpushimi, tha Ministria e Mbrojtjes e Kamboxhias, duke akuzuar forcat tajlandeze për pengimin e kthimit të tyre, transmeton Anadolu.
Ministria tha se 7.873 persona nga 1.869 familje, përfshirë 1.847 fëmijë, mbeten të paaftë të kthehen në shtëpitë e tyre pranë pikës së kontrollit Boeung Trakuon në provincën Banteay Meanchey, sipas të përditshmes Phnom Penh Post.
Shifrat u publikuan ndërsa Ekipi i Vëzhguesve të ASEAN vizitoi zonën të martën për të vlerësuar kushtet përgjatë kufirit të diskutueshëm.
Kamboxhia pretendon se trupat tajlandeze kanë instaluar tela me gjemba, kanë hapur llogore, kanë ndërtuar fortifikime dhe kanë dëmtuar pronën civile që kur armëpushimi hyri në fuqi.
Pnom Penh akuzoi Bangkokun për pushtimin e territorit të Kamboxhias dhe hodhi poshtë çdo ndryshim në kufijtë e njohur ndërkombëtarisht me anë të forcës.
Tajlanda hodhi poshtë akuza të ngjashme javën e kaluar, duke thënë se barrierat e saj janë masa sigurie brenda territorit që pretendon, jo përpjekje për të rivizatuar kufirin, raportoi gazeta tajlandeze The Nation.
Ministri tajlandez i Mbrojtjes, Adul Boonthumjaroen, tha të hënën se mosmarrëveshja ka mbetur e pazgjidhur dhe se diskutimet në nivel ushtarak po vazhdojnë, sipas raportit.
Fqinjët ranë dakord për një armëpushim më 27 dhjetor 2025, pas përleshjeve vdekjeprurëse kufitare, por pretendimet territoriale konkurruese dhe mosmarrëveshjet mbi vendosjen e trupave kanë vazhduar të tensionojnë marrëdhëniet.