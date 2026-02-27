Rreth 880 tonë materiale të rrezikshme brenda uzinës/ Një robot në formë gjarpri do të largojë mbeturinat radioaktive në Fukushima

Tokyo Electric Power Company (Tepco) prezantoi një krah robotik 22 metra të gjatë, i cili do të përdoret për të marrë mostra të mbeturinave radioaktive nga brenda centralit bërthamor Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant në Japoni.
Pajisja, e ngjashme me një gjarpër dhe me peshë rreth 4.6 ton, është projektuar për të lëvizur në hapësira të ngushta dhe për të inspektuar struktura komplekse brenda reaktorëve të dëmtuar. Nivelet jashtëzakonisht të larta të radioaktivitetit e bëjnë nxjerrjen e karburantit të shkrirë dhe mbetjeve të tjera një nga sfidat më të mëdha në procesin e çmontimit, i cili pritet të zgjasë për dekada.
Rreth 880 tonë materiale të rrezikshme mbeten ende brenda uzinës, vendi i një prej aksidenteve më të rënda bërthamore në histori, i shkaktuar nga cunami pas tërmetit me magnitudë 9 në vitin 2011.
Sipas një videoje katërminutëshe të publikuar nga Tepco, krahu robotik është i pajisur me kamera dhe sensorë të avancuar, duke ofruar “më shumë aftësi për mbledhjen e informacionit” sesa pajisjet e përdorura më parë, tha një zëdhënës i kompanisë për AFP.
Tepco planifikon ta përdorë robotin gjatë këtij viti për një përpjekje të tretë për të hequr mbeturinat nga një prej reaktorëve të dëmtuar. Deri më tani, janë marrë vetëm mostra shumë të vogla të materialit radioaktiv në kuadër të programit pilot, ndërsa një operacion në shkallë të gjerë nuk ka nisur ende.
Kompania njoftoi në korrik se operacioni i madh i nxjerrjes së mbetjeve është shtyrë të paktën deri në vitin 2037, ndërsa më herët ishte parashikuar të fillonte në fillim të viteve 2030.