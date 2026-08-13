Rrethimi i shtëpive palestineze nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor hyn në ditën e katërt

Kolonët izraelitë kanë rrethuar tre familje palestineze brenda shtëpive të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke ndërprerë ujin dhe energjinë elektrike në një fushatë që banorët e përshkruajnë si një përpjekje për të vjedhur tokën e tyre.
Pamjet e kamerave të sigurisë nga fshati Kusra, në jug të Nablusit, të mërkurën tregojnë kolonët izraelitë që rrethojnë njërën nga shtëpitë.
Kusra ndodhet në Zonën B të Bregut Perëndimor të pushtuar, nominalisht nën administratën civile palestineze.
Fshati është përballur me një sërë sulmesh të kohëve të fundit, përfshirë djegien e një xhamie të ndërtuar rishtas muajin e kaluar.
Në fshatin fqinj të Jaludit, një rrethim i ngjashëm dyjavor në korrik detyroi dy familje palestineze të largoheshin nga tokat e tyre përpara se kolonët të merrnin në dorëzim pronën.
Dhuna dhe konfiskimet e tokës në Bregun Perëndimor të pushtuar janë intensifikuar gjatë muajve të fundit , me kolonët hebrenj të inkurajuar nga qeveria e krahut të djathtë e kryeministrit Benjamin Netanyahu, e cila ka mbikëqyrur një zgjerim të shpejtë të ndërtimit të vendbanimeve në territor.
Më shumë se 500,000 izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar në vendbanime që konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, së bashku me afërsisht tre milionë palestinezë.
Sipas organizatës mbikëqyrëse izraelite të vendbanimeve Peace Now, në Bregun Perëndimor ka 146 vendbanime të paligjshme dhe 390 pika të tjera më të vogla.
“Breaking the Silence”, një grup izraelit për të drejtat e njeriut, tha në X se, ndërsa kolonët kryejnë “terror të përditshëm kundër burrave, grave dhe fëmijëve palestinezë… as ky terror dhe as spastrimi etnik nuk do të ishin të mundur pa mbështetjen e ushtrisë [izraelite]”.
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar gjithashtu se situata në Bregun Perëndimor të pushtuar ka arritur në një “pikë krize”.
Sipas shifrave të OKB-së, forcat dhe kolonët izraelitë kanë vrarë 76 palestinezë, përfshirë 18 fëmijë, në territorin e pushtuar deri më tani këtë vit. /teve1